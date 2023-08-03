Moskova

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın ikinci çeyreğinde 380 milyar ruble net kar elde ettiği belirtildi.

Bankanın net karının yılın ilk yarısında 737 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bankanın ikinci çeyrekte sağladığı kredi miktarının 6,6 trilyonu aşarak rekor seviyeye çıktığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Başkanı German Gref, “Kredi portföyü çeyreksel bazda yüzde 7 büyüyerek 35 trilyon rubleye yaklaştı. Müşteri fonları da üç ayda yüzde 9,2 ile hızlı bir şekilde büyüyor. Sberbank, tüm önemli bankacılık pazarlarındaki konumunu güçlendirdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Sberbank’ın net karı geçen yıl yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

AA