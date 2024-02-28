Yapılan  ön muayene de  Tonsillit teşhisi konuldu bununla birlikte alınan kan ve boğaz kültürünün tetkik ve tahlil sonuçlarına göre çarşamba günü kesin teşhis ve karar verileceği belirtildi.

“DEVLETİ HERKES YÖNETEBİLİR Mİ? “DEVLETİ HERKES YÖNETEBİLİR Mİ?

Topçu hastalığı nedeniyle Hocalı katlıamı ve Kırım işgalinin yıldönümü programlarına katılamayıp 
TÜRKPA tarafından Şehid Bakü Fâtihi Nuri Kiligil Paşanın  şehadetinin 75.yıldönümü için Bakü 2 Mart’ta yapılacak  anma toplantısına da katılamayacağını belirten Fatih Topaktaş ‘Sayın bakanımız cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Yalçın Topçu bey  değerli bir devlet ve siyaset adamı. Hayatını ömrüne vatan millet uğrunda feda eden kıymetli büyüğümüz için dualarınızı bekliyoruz’ dedi.