Yapılan ön muayene de Tonsillit teşhisi konuldu bununla birlikte alınan kan ve boğaz kültürünün tetkik ve tahlil sonuçlarına göre çarşamba günü kesin teşhis ve karar verileceği belirtildi.

Topçu hastalığı nedeniyle Hocalı katlıamı ve Kırım işgalinin yıldönümü programlarına katılamayıp

TÜRKPA tarafından Şehid Bakü Fâtihi Nuri Kiligil Paşanın şehadetinin 75.yıldönümü için Bakü 2 Mart’ta yapılacak anma toplantısına da katılamayacağını belirten Fatih Topaktaş ‘Sayın bakanımız cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Yalçın Topçu bey değerli bir devlet ve siyaset adamı. Hayatını ömrüne vatan millet uğrunda feda eden kıymetli büyüğümüz için dualarınızı bekliyoruz’ dedi.