Kitap devlet yönetiminde adalet,ahlak ve halk refahı gibi kavramları merkeze almış.Cambridge eğitimli, aynı zamanda sahada uzun yıllardır önemli isimlerle siyaset yapan Esen Ermiş Ertürk modern zamanda görmeye alışık olmadığımız bir insan türü. Donanımlı,tevazu sahibi,çalışkan ve güçlü bir kadın olmasının yanı sıra bireysel hırslardan arınmış bir modern zaman felsefecisi.



“Devlet yönetiminde ahlak, adalet, eşitlik toplumsal yaşamın vazgeçilmez dayanağı olan devletin ayrı ayrı parçalarıdır. Ahlak devletin oluşturmak istediği politikaların başı ve milletin tacıdır.” DiyorHalen Yurt dışında çok önemli isimlerle akademik ve girişimleriyle ilgili çalışmalarına sessiz sedasız devam ediyor..Zaman zaman milliyetçi çıkışlarıyla göründüğünden daha sert bir mizaca ve hassas milli duygulara sahip. Gelelim eserin mahiyetine; Yöneticilerin ve yönetimlerin sınırlarını ölçülendiren yine ahlaki kavramlardır. Siyasal düzenin toplumsal düzenle beraber refaha ulaşması ahlaki değerlerin oluşumunun işlenmesiyle alakalıdır. Ahlaki değerler ve olgular toplumu her daim huzura erdirir. Siyasetin de iç içe olduğu bu düzenlemeler yasama yürütme ve yargı ile kontrol altında tutulmaya çalışılıp, yaptırımlarla toplum düzenlenir, düzeltilir.Siyasi yaşamın düzenlenmesi geçmişten geleceğe örneklemlerle doludur. Geçmişte de siyasilerin huzuru ve düzeni için oluşturulmuş düzenlemeler ve yasalar vardır. Bu örneklemler siyasi hayatın yolunu çizmesi için kullanılır. Bu örnekler toplumun ve siyasal hayatın düzenini sağlar, onlardan ders çıkararak doğru tarafta ilerlemeyi sağlar.Ahlak üzerine ve siyaset üzerine birçok yazı ve felsefi düşünüş vardır. Bu ikili insan ilişkileri olduğundan bu yana ve devletler kurulduğundan beri birbirine yol arkadaşıdır. Türk İslam düşünürleri yabancı düşünürler hepsi bu konular hakkında düşünmüş ve önemli eserler meydana getirmişlerdir. Eserlerinde dürüstlüğe, ahlaka, insan ilişkilerine, siyasi konulara ve her türlü sosyal konuya değinmişlerdir.Siyasetin ve ahlakın bütünlüğünü erdemlilik olarak görüp, terbiyeye çok önem vermişler eserlerde ahlaka geniş bir yer tanımışlardır. Biz de bu araştırmada günümüze kadar ulaşmış siyasetnameleri inceledik. Bu siyasetnamelerdeki ahlak ve siyaset ilişkisini açıklamaya ve eserlerde değinilen yerleri sizlere aktarmaya çalıştık. Siyasetnamelerin devlete gösterdiği yolları amaçlarını incelemeye ahlaki değerlerini ve ahlaki eğilimlerini açıklamaya çalıştık.”