Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 58-60. kilometrelerinde Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı yapım işi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan dolayısıyla Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Söz konusu kesimde ulaşıma Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.