Hazar Savunma Havacılık Uzay Sanayii Başkanı Teoman Yıldırım, "Ankara, Bursa, Kocaeli başta olmak üzere belirli illerde belirlediğimiz lokasyonlarda 150 milyon dolar yatırımla Ar-Ge merkezi açmaya karar verdik. Merkezler için mühendislik çalışmaları Mart 2024'te başlayacak" dedi.

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Yatırım yerlerini seçerken altyapıların uygun olmasına dikkat edeceklerini aktaran Yıldırım, "Mart 2024'te mühendislik çalışmalarına başlayacağız. Bir kısmı açıp faaliyete geçireceğiz, peyderpey üzerine koya koya tesislerin kapasitesini arttıracağız. Yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını güçlendirmeyi, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi, yerli ve milli üretimde öncü olmayı sürdürerek Türk savunma sanayisini, ülkenin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceğız. Yerli ve milli üretimde öncü olmayı sürdürerek Türk savunma sanayisini, ülkenin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceğiz. 150 milyon dolar yatırım yapılacak olan yeni Ar-Ge merkezleri Türkiye'ye önemli kazanımlar getiren, savunma sanayisinin göz bebeği haline gelecektir" dedi.