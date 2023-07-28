Haber: Mert Osman Erman

E-postalar, aslında ".mil" alan adını kullanan ABD ordusu için ama yazım hatası nedeniyle mektuplarda i harfi atlandı ve mesajlar Batı Afrika ülkesi Mali'ye gönderildi.

Savunma yetkilileri, e-postaların operasyonel güvenliği tehlikeye atacak bilgiler içermediğini söylediler.

Hata, Mali'ye gönderilen e-postaların sayısının sadece birkaçının olduğu belirtildi ve Mali'nin e-posta alan adının ".ml" olduğu ifade edildi.

Bir MoD sözcüsü, PA haber ajansına şunları söyledi: "Küçük sayıda e-posta yanlışlıkla yanlış bir e-posta alan adına yönlendirildikten sonra bir soruşturma başlattık. Operasyonel güvenlik veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediklerine eminiz."

Sözcü, hükümet birimince kullanılan tüm hassas bilgilerin, yönlendirmenin riskini en aza indirmek için tasarlanmış sistemlerde paylaşıldığını ekledi.

"Savunma Bakanlığı sürekli olarak süreçlerini gözden geçiriyor ve şu anda bilgi yönetimini, veri kaybını önlemeyi ve hassas bilgilerin kontrolünü iyileştirmeye yönelik bir çalışma programı yürütüyor," dedi sözcü.

Bu ayın başlarında, aynı yazım hatası nedeniyle milyonlarca ABD askeri e-postası da Mali'ye gönderildiği ortaya çıktı.

Bu e-postaların bazılarının, şifreler, tıbbi kayıtlar ve üst düzey subayların itinerleri gibi hassas bilgiler içerdiği düşünülüyordu.

Mali, geçtiğimiz ay Ukrayna ile Karadeniz anlaşmasının çökmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl gönderilmesi sözü verilen ülkelerden biriydi.

Rusya'nın, Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinin ardından Karadeniz limanlarını ablukaya alarak ihracat için tasarlanan 20 milyon ton tahılı tıkaması, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısı yaratmıştı.

Mali ayrıca, Moskova'nın Wagner paralı askerlerini, cihatçılara karşı orduya yardım etmek için ülkeye gönderdiği için yakın bir Rus müttefiki durumundadır.

Bu haftanın başlarında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mali'nin savunma bakanı, hava kuvvetleri başkanı ve genelkurmay başkan yardımcısının Wagner'in Batı Afrika ülkesinde yayılmasını koordine ettiği için yaptırımlara tabi tutulacağını söyledi.