HABER: DİNÇER KARACALAR

Akciğer organ nakli beklediğini söyleyen Bostancı “Organ beklerken hayat devam ediyor ve ben de amaçlarım için çalışıyorum. Hayatta kalmanın en iyi yolu bir amacınızın olmasıdır. Bundan daha iyi bir motivasyon kaynağı düşünemiyorum.” açıklamasında bulundu.

NAKİL BEKLEYEN HASTALARA YARDIM EDİN

Müziğim beni hayatta tutan bir tutku, ruhunun gıdası diyen sanatçı Yalçın Bostancı “3 yıldır IPF yani Akciğer Sertleşmesi hastalığı ile mücadele ediyorum. Bu tedavisi olmayan hastalığın tek çaresi Akciğer Nakli. Ben de diğer hastalar gibi organ nakli sırasındayım. Hastalığım ve organ nakli konusu bir yardım çığlığı değildir; organ bekleyen yüzlerce iyi insan için bir farkındalık oluşturmaktır. Her gün birinin annesi, birilerinin babası, çocuğu, kardeşi organ bekliyor. Bu insanlara bir hayat vesilesi olmak iyiliklerin en büyüğü olsa gerek. Akciğer ve kalp gibi organların bağışı pek bilinmiyor. Bu konuda diğer hastaların adına da ses olmak çığlık olmak istiyorum. İhtiyacı olan birinin kalp atışlarında, nefes alışlarında yaşatabiliriz, bir nefes bir can olabiliriz.” Dedi.

ÜNLÜ DOSTLARDAN ‘BEYAZ GÜVERCİN’E DESTEK

Ünlü dostları başta Yalçın Bostancı’nın kuzeni senarist Çağla Kızılelma, usta oyuncu Şevket Çoruh ve Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmeni Hakan Kırvavaç diğer adıyla Ketche’nin desteğiyle Beyaz Güvercin’e unutulmayacak bir klip çekmişti. Şevket Çoruh’un Baba Sahne’yi açtığı, Ketche’nin teknik yardımıyla yönetmenler Reha Gazioğlu ve Ufuk Karakavak’ın rejisiyle “BEYAZ GÜVERCİN” klibi akciğer organ nakli bekleyenlerin sesi oluyor.

https://www.youtube.com/ watch?v=mmC2ItpaVTE