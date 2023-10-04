Haber: Mert Osman Erman

45 yaşındaki Ovsyannikova, denemesi yapılmadan suçlu bulundu ve Rus silahlı kuvvetleri hakkında "bilerek yanlış bilgi yayma" suçlamasıyla mahkum edildi.

Geçen yıl ev hapsinden kaçtıktan sonra kızıyla birlikte Rusya'dan kaçan Ovsyannikova, suçlamaları "saçma" olarak nitelendirdi.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırı başlattı.

Ancak Rusya'nın mevzuatı savaşı "istila" olarak adlandırmayı suç sayıyor. Devlet kontrolündeki haber kuruluşlarına onu "özel askeri operasyon" olarak tanımlamaları söyleniyor.

İnsan hakları grupları, Putin döneminde muhalefeti bastırmak için benzersiz bir şekilde kabul edilen "ülke ordusunu karalamak" suçlamasıyla düzinelerce kişinin hapsedildiğini veya para cezasına çarptırıldığını söylüyor.

Çarşamba günü yapılan bir açıklamada, Moskova'daki mahkeme, Maria Ovsyannikova'nın "genel rejim ceza kolonisinde" sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Ayrıca, elektronik medya ile ilgili herhangi bir faaliyeti - internet dahil - dört yıl boyunca yapmaktan men etti.

Suçlamalar, 2022 Temmuz'unda Moskova Kremlin'inin yakınında bir protesto düzenledikten kısa bir süre sonra getirildi.

Tek kişilik gösteri sırasında "Putin bir katil. Onun askerleri faşist" yazan bir pankart taşıdığı görüldü.

Davanın duruşması sırasında Ovsyannikova ailesinden birkaç kişi, Rusya'nın Mediazone web sitesine göre savcılık tarafında tanık olarak ifade verdi.

Ovsyannikova'nın şu anki yerleşim yeri bilinmiyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi nedenlerle" olarak nitelendirdi.

Verdict öncesinde bir açıklamada "Tabii ki suçlu olduğumu kabul etmiyorum" dedi.

Zor bir ama doğru ahlaki seçim yaptığını ve şimdi sürgünde yaşamak zorunda kaldığını ekledi.

Ovsyannikova, ayrıca Mart 2022'de dünya çapında başlıklara taşındı; o zamanlar çalıştığı devlet kontrolündeki Channel One TV istasyonunda canlı bir haber yayınına "savaşa hayır, savaşı durdur; propagandaya inanma; burada sana yalan söylüyorlar" yazan bir pankartla girdi.

Rus yetkililerinin hedefi olmasına rağmen, birçok Ukraynalı gazeteci ve Rus muhalif, Ovsyannikova'ya güvensizliklerini dile getirdi ve daha önceki kariyerine işaret etti; Rus devlet medyası için çalıştı.

Ovsyannikova'nın geçen yaz Almanya'nın Die Welt gazetesi için savaşı kapsamak üzere Ukrayna'ya ziyareti birçok Ukraynalıyı öfkelendirdi ve onun derhal işten çıkarılmasını talep etti.