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Sancaktepe ilçesinde Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle Sancaktepe Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Çelenk Sunum törenine Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları Şükrü Öztürk ve Murat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Mustafa Kemal Başan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökhan İlhan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Günnur Savaş, Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Ali Özdemir, Okul Müdürleri, Osmangazi İlkokulu öğrencileri ellerinde Türk Bayrakları ve flamaları ile katıldılar.

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş'ın Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile düzenlenen program sona erdi.

Sancaktepe ilçesinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış programı Sabedin Türker İlkokulu'nda düzenlen program ile devam etti.



Programa Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, İlçe Kurum Müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından programda Sabedin Türker İlkokulu 3 sınıf öğrencilerinden Mete Büyükkök Okul Türküsü adlı şiiri okudu. 4-E Sınıfı öğrencilerinin hazırladığı koro GELECEK BİZİZ adlı çalışmayı seslendirdi. 4-C sınıfından Yusuf Ege Bingöl ve Kerem İnce İlköğretim Haftası adlı şiiri okudu.

Program Safa İlkokulu'nun Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti.

Sabedin Türker İlkokulu'nda düzenlenen program ders zilinin çalması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.