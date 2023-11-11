HABER: TEVFİK ERK

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. Yıl dönümünde saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu. Tüm yurtta ve dış temsilcilikler de olduğu gibi Sancaktepe İlçesinde de vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Atasını saygı ile andı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Sancaktepe'de de anma programı düzenlendi.

10 Kasım sabahı Sancaktepe ilçesinde düzenlenen ilk tören Sancaktepe Tören alanında ki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunum törenine Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü , Askeri Garnizon Komutanı Albay Murat Aydınlık, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Sıddık İlgar, Siyasi Parti Temsilcileri, Sancaktepe Belediye Meclis üyeleri, Sancaktepe Muhtarları, Okul Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SANCAKTEPE 09.05'TE SAYGI DURUŞUNDAYDI

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saatler 09.05’i gösterdiği anda Sancaktepe Kent Merkezinde tüm yurtta olduğu gibi hayat 2 dakikalığına durdu.. 09.05 ‘te çalan siren seslerini duyan araçlar bulundukları yerde durdu ve kornaları ile siren seslerine eşlik ettiler. Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Sancaktepe İlçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada şiirlerin okunmasının ardından, Oratoryo ve Zeybek gösterileri sahnelendi. Gösterilerin ardından program sona erdi.

