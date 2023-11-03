HABER: TEVFİK ERK

Sancaktepe Canlar Cemevi’nde düzenlenen 100. Yıl Kutlamasına Cemevi üyeleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda çocukların neşesi görülmeye değerdi. Sancaktepe Canlar Cemevi olarak üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen kutlamada üyelerine değer verdiğini hep birlikte Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadılar.

Sancaktepe Canlar Cemevi Başkanı Kasım Söylemez; “ 1923 tarihinden 2023 tarihine kadar olan sürede tam yüz yıl geçti. Dünya da kaç tane devlet vardır ki 100. Yıllarını kutlasınlar. Bu güzel ve cennet vatanı bize yurt olarak armağan eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını ve gazilerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Bizlere düşen görev emanet aldığımız Cumhuriyetimizi geleceğimiz olan çocuklarımıza miras olarak bırakmaktır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşı, yıl dönümü kutlu olsun. Nice yüz yıllara…” ifadelerini kullandı.

100. Yıl dönümü için özel olarak hazırlanan Türk Bayraklı pastanın kesilmesi ile yüzüncü yıl dönümünü kutlayan Sancaktepe Canlar Cemevi ilçe de örnek olacak etkinlikleri ile fark oluşturmaya devam ediyor. 100. Yıl Anısına üyelerine kupa bardak ve çocuklara top hediye eden Sancaktepe Canlar Cemevi Yönetim Kurulu’nun böyle önemli bir günün kutlanmasında katkı sağlaması üyelerin memnuniyetini oluşturdu. Sancaktepe Canlar Cemevi üyeleri, Cemevi Başkanı Kasım Söylemez ve Yönetim kurulunu güzel bir etkinlik gerçekleştirmelerinden dolayı tebrik ettiler.