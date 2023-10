İstanbul

Türkiye'den ve yurt dışından grafik sanatçıları, İsrail'e tepkilerini karikatür, çizim ve illüstrasyonlarla gösterdi.

Sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının paylaştığı Filistin'e destek mesajlı görseller, sosyal medyada dikkati çekti.

İyilikhane Çocuk Derneğinin Instagram hesabında paylaşılan Merve Çirişoğlu'nun çizdiği illüstrasyonda kağıttan bir gemide bombalanan Filistin'i izleyen çocuk, kedi ve kuş ile Filistin bayrağını temsil eden karpuz dilimi görseli yer aldı.

Paylaşıma Türkçe ve İngilizce olarak eklenen açıklamada, "Yüzlerce, binlerce Filistinli çocuk. Hüda, Abdullah, Hatice, Ömer, Ayşe, Eymen idi belki isimleri, kendilerinden önce niceleri gibi. Kimi yetimdi, kimi yetim bile kalamadı. İstatistik değeri değiller! Sadece bugün değil, yıllardır süren İsrail zulmünün ortasında katliamdan koruyamadıklarımız, yitirdiklerimiz. Hiçbir sınır tanımayan kötülüğün karşısında, hepimiz her koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmakla sorumluyuz. Bunun bilinciyle çocukların iyiliği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz." ifadesi yer aldı.

"Yeniden özgür olana dek..."

Umuda Koşanlar Derneğinin hesabında, Hilal Nur Eren'in Filistin haritasını karpuz dilimi deseniyle çizdiği görsel, "Yeniden özgür olana dek..." mesajıyla paylaşıldı.

Paylaşımın açıklama kısmında "Yıllardır her türlü zulme direnen bir halk. Senin özgür olacağın gün söyleyeceğimiz şarkılar hep dilimizde, yüreğimizde." metnine yer verilirken, gönderiye kısa sürede pek çok destek yorumu yazıldı.

"Savaş bitecek barış gelecek"

ARTtv hesabında uçaktan atılan bombaların, özgürlüğü simgeleyen kuşa dönüştüğü grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu imzalı karikatür, "Savaş bitecek barış gelecek" mesajıyla paylaşıldı.

İllüstratör Cemile Ağaç Yıldırım'ın paylaştığı grafikte ise İsrail bayrağındaki Davut Yıldızı'na ayağından bağlı olan bir kuşun, barışı simgeleyen zeytin dalına ulaşamaması tasvir edildi.

Sanatçı Ayşe Şeref de yıkılan binaların altında kalan bir Filistinli çocuğun elindeki ekmek parçasını kaldırdığı çizimi takipçileriyle paylaştı.

"Terörist bebek mi olur?"

Artside adlı hesapta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi bıyığıyla resmedildiği görsele, "İsrail devletinin terör saldırısına karşı masum sivillerden intikam almaya çalışmasına sessiz kalamam. Arkadaşlarımın da bu soykırıma sessiz kalmayacağına inanıyorum. Hastaneyi bombalayarak 500 kişiyi öldürmek için hiçbir mazeret olamaz! Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 940'a yükseldi. Saldırılarda 1032 kadın da yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor. Terörist bebek mi olur? Netenyahu, korktuğu şeye dönüştü." ifadeleri eklendi.

Dünyanın birçok yerinden Müslüman kadınların paylaşımlarına yer veren Eternal Passenger'ın hesabında 4 görsellik bir seri paylaşıldı.

Gönderide, Filistin'de bombalama sonucu yıkılmış bina enkazlarının ve insanların fotoğrafları üzerine sağlam binalar, bakkal dükkanları, çiçekler ve cami gibi çizimlerin eklendiği görseller yer aldı.

"Allah'ım bizi Filistin'in özgür olduğu günlere ulaştır"

Sosyal medya platformlarının Filistin'e destek veren paylaşımları kaldırmasından duyulan endişe nedeniyle bazı harflerin yıldızlanarak paylaşıldığı mesajda ise "Eğer zalimler Filistin topraklarını işgal etmeseydi, çocuklar markete giderdi. Minarelerden ezan sesi yükselirdi. Çocuklar akşam ezanına kadar toplanıp dışarıda oynarlardı. Allah'ım bizi Filistin'in özgür olduğu günlere ulaştır." ifadelerine yer verildi.

Grafik tasarımcısı Maryam Maash, Filistinli bir çocuğun bombardıman sonrasında kimliğinin tespit edilebilmesi için eline ismini ve kimlik bilgisini yazdığı fotoğraftan esinlenerek çizdiği resmi "Özgür Filistin" mesajıyla yayınladı.

"Filistin Meleklerine..."

Cloudofmoods hesabının gönderisinde "Filistin Meleklerine... Artık ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum." notuyla, gülen Filistinli çocukların kırmızı balonlara tutunarak gökyüzüne uçtuğu bir illüstrasyon serisi paylaşıldı.

Barış vurgusu yapılan gönderinin açıklamasında, "Mücadele bitmedi. Eviniz özgürlüğe kavuşacak. İnanç her zaman kazanacak ve Filistin kazanacak." ifadesi yer aldı.

Fuad Alymani, ceset parçalarını elindeki torbada taşıyan bir baba ile kucağında çocuğu yatan bir babanın illüstrasyonunu sayfasına taşıdı.

African Stream, Mohammad Zaza, Havadisbey, Mahmoud abu daghash ve Cockyfurky gibi pek çok hesapta da görseller eşliğinde Filistin'e destek mesajı içeren paylaşımlar yapıldı.