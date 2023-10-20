İstanbul

Yapay zekayla üretilen görüntülerin fotoğrafçılık sanatının geleceği üzerine fikirlerini anlatan Aral, "Benim için gerçek her zaman gerçektir. Yapay zeka böyle, benden aldıkları, benim gibi başka insanların yüklediği bilgiler." dedi.

Aral, yapay zekayla üretilen görüntülerin özgün değil derleme olduğu ifade etti.

Yapay zekayla fotoğraf üretilen bu dönemin de geçeceğini belirten Aral, "Çöp adamdan daha gelişmiş resim aşamasına giden insanoğlunun, fotoğraf makinesinin icadından sonra resim sanatında ortaya çıkan empresyonistlerin, kübistlerin ortaya koyduğu gibi bir dönem bu. Bu döneme de doyacağız, ardından yine gerçeğe dokunacağız." diye konuştu.

"Dikkatli bakıldığında Güler tarafından çekilen fotoğraflar fark edilebilir"

Eseri sıklıkla taklit edilen Güler gibi bir fotoğrafçının olmadığını vurgulayan Aral, Güler'in yapay zekayla taklit edilen fotoğrafları ile orijinal fotoğraflar arasındaki teknik ve estetik farkını yorumladı.

Yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları "güzel" olarak niteleyen Aral, Güler'in orijinal fotoğraflarındaki kıyafet, mekan ve ışık detaylarının, yapay zekayla oluşturulanlarda bulunmayan ayrıntılar olduğunu, dikkatli bakıldığında Güler tarafından çekilmiş fotoğrafların fark edilebileceğini kaydetti.

Aral, yapay zekayla oluşturulan görüntünün perfeksiyonist ve doldurulmuş olduğunu belirterek, "Ruh aynı değil. Bu fotoğraflara uzun süre baktığımda 'Ara Güler çekmemiş.' derim." ifadeleriyle, sanatçının çalışmalarındaki özgünlüğe dikkati çekti.

Coşkun Aral, "Ara, kendisini çok iyi bir fotoğrafçı olarak nitelemezdi. Ama 'gözleri' vardı. Vefatından birkaç gün öncesine kadar cep telefonumdaki görüntüyü bile fark edip çok küçük bir ayrıntıyı bana sormuştu. Vizörden baktığında hakikaten (Ara Güler) muhteşemdi. Bir ikinci Ara Güler yok, taklidi de olmaz." değerlendirmesini yaptı.