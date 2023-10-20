Ankara

İsrail güçlerinin Gazze'de ki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı hava saldırısıyla sivillerin katledilmesi, sanat camiasında da üzüntüyle karşılandı. Sanatçılar, saldırılarla ilgili tepkilerini, AA muhabirine anlattı.

Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları, yaptığı açıklamada, "Bir ordunun bir hastaneye saldırması dünya savaş tarihinde pek görülmüş bir olay değil, objektif kriterlerle bir mahkeme kurulsa bu saldırının emrini verenler savaş suçundan cezalandırılabilirler." dedi.

Nerede yaşanırsa yaşansın her savaşın bir insanlık dramı olduğunu belirten Yavaşoğulları, tarih boyunca yaşanan savaşlardan bütün insanlığın ders çıkartması gerektiğini dile getirdi.

Yavaşoğulları, İsrail güçlerinin kaba kuvvet kullanarak bir şey elde edemeyeceğine vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Savaşlarda zaten galip gelen bir taraf yok. Olan sivillere ve suçsuz insanlara oluyor. Bugün Gazze abluka altında orada su yok, elektrik yok, ekonomi yürümüyor, nereden buğday bulup ekmek yapıyorlar, bunlar çok zor. Ortaçağda kentleri abluka altına alırlardı, burada da alınıyor, günümüzde bunu görüyoruz. Yeni dünya düzeni aşama aşama uygulanmaya çalışılıyor. İnsanlar hayatlarını sürdürürken o ülkeye savaş gelmesi ve perişan etmesi... İşte Suriye'nin halini görüyoruz, perişan oldu, 2 milyon insan öldü, göçler oldu, ülke istikrarsızlaştı. Bunların bu dönemde olmaması gerekiyor. Sonuçta İsrail'in Filistin'i kabul edip, orada komşu ve kardeşçe yaşamalarını, savaşların sona ermesini diliyorum."

Türkiye'nin, İsrail ve Filistin arasında uyguladığı barışçıl politikalara yönelik itidalli bir tutum gösterdiğine işaret eden Yavaşoğulları, "Türkiye, iki tarafı yatıştırmak konusunda iyi bir rol üstlenebilir. Türkiye çatışmanın sona erdirilmesi için elinden geleni yapıyor, sonuçta her iki tarafa da itidal çağrısı yapıldı." dedi.

Nejat Yavaşoğulları, bombalanan hastanedeki görüntülerin dehşet verici olduğunun altını çizerek, "Ne söylenebilir ki o çocukların hali, insanların panik halinde ne yapacağını bilmeden koşuşturmaları... Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şeyi." İfadelerini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz günler, herkes için büyük şok"

Sinema sanatçısı Lale Mansur, savaşlarda sivillerin hedef alınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bombalanan hastanede katledilen sivillerin görüntülerini endişeyle izlediğini aktaran Mansur, şiddetin her türlüsüne sonuna kadar karşı olduğunu vurguladı.

Lale Mansur, savaşlarda her zaman savaş tüccarlarının kazançlı çıktığını ve masum insanların bedel ödediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tarihte hiç bir ülke Gazze kadar küçük yüz ölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamış değil. İçinde bulunduğumuz günler, herkes için büyük bir şoktur. Mutlaka müdahale edilmesi ve gündemde kalması gereken İsrail'in terörist metotlarla sürdürdüğü savaştır. Ölenler sivillerdir, çocuklardır."

"Buna kimse sessiz kalamaz, orada siviller katlediliyor"

Saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getiren müzisyen Sinan Akçıl da son saldırının ardından İsrail güçlerinin artık terörist kimliğine büründüğünü söyledi.

"Dünya nüfusunun yüzde 30'u Müslümanlardan oluşurken buna kimse sessiz kalamaz, orada siviller katlediliyor. " diyen Akçıl, İsrail Hava Kuvvetlerindeki saldırıyı yapan pilotun nasıl bir vicdana sahip olduğunu merak ettiğini dile getirdi.

Yapılan kınamaların yıldırıcı olmadığını, artık yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da barış çağrıları yaparak, bir liderlik örneği gösterdiğini kaydetti.

Akçıl, "Bundan sonra ölümlerin durdurulması üzerine yol alınmalı. Görüntüleri izlerken onların Müslüman ya da Hristiyan olmasının bir önemi yok, tamamen masum ve sivillerden bahsediyoruz." dedi.

Pop Sanatçısı Gökhan Tepe de "Masum sivilleri bombalamak, katletmek vicdansızlıktır, insanlık suçudur, lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ayla Çelik, bu saldırıdan sonra savaşın tüm Filistin'i yerle bir ettiğini, tüm dünyanın ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "Çocuk sesleri duyuyorum sadece." diye konuştu.

"Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur"

İsrail'in Filistin'e uyguladığı terör baskısına yönelik görüşlerini dile getiren sanatçı Ferhat Göçer, "Neticede insan dünyayı kendisi gibi bilir, kirliyse dünya da kirlenir. Diğer kirlilerden ayırmak için 'mağdurum' diye kendini kandırır ama Gazze'de ölen çocuklardan bütün insanlık sorumludur." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in uyguladığı soykırımı bir insan, hekim ve sanatçı gözüyle izlediğini aktaran Göçer, "Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen, bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

"Tüm aklımla, kalbimle bu suçun karşısındayım"

Pop sanatçısı Elif Buse Doğan ise hiçbir toprak parçası veya herhangi bir siyasi emelin insan canından daha kıymetli olamayacağını dile getirdi.

Masum bebeklerin, çocukların, sivil insanların katledilmesini görmezden gelip ses çıkartmamanın da suça ortak olmak anlamına geleceğine işaret eden Doğan, "Savaşın bile bir ahlakı olmalı. Ne yazık ki Gazze'de yaşananlar savaş ahlakına, insanlık onuruna çok ters. Hastanenin bombalanması tam bir vahşet, soykırım. Tüm aklımla, kalbimle bu suçun karşısındayım ve kınıyorum." şeklinde konuştu.

Gece Yolcuları Müzik Grubu adına açıklamada da İsrail ve Hamas arasındaki savaşın bir an önce son bulması temenni edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çok üzgünüz, sivillerin öldürüldüğü, çocukların ve hastaların bombalandığı, insanların açlığa susuzluğa mahkum edildiği bir tavır 21 yüzyılın insanlığı açısından utanılacak bir durum. Çok acılar çekmiş bu coğrafyanın ve komşularının barış içinde yaşamayı hak ettiğini düşünüyoruz, en kısa zamanda bu sorunların çözülmesini diliyoruz."

Pop Grubu İkilem de İsrail'in Filistin halkına yaptığı bu soykırımın kesinlikle kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek, "İsrail 70 yıldan daha fazladır Filistin halkına bu vahşeti yaşatıyor. Bu sadece bizim bütün Müslümanların meselesi değil, vicdanı olan tüm insanların tüm insanlığın ortak meselesidir." ifadelerini kullandılar.