Süper Lig’in efsane kulüplerinden Samsunspor’da yönetim çok önemli bir karara imza attı. Sosyal medyada yaşanan hakaretler ve sözlü saldırılar sonrası oluşan linç kültürünün önünü kapatmak isteyen kırmızı beyazlı kulüp, camiada birliği sağlamak için harekete geçti.

Samsunspor yönetim kurulu üyelerinin ortak fikri sonrası Başkan Yüksel Yıldırım’a sunulan ve kabul edilen Etik Kurulu’nun amacı, camia içerisindeki linç kültürü oluşumunu engellemek ve hukuk dışı hareketlerin ortadan kaldırılması olacak. Başta başkanlık makamı ve yöneticiler olmak üzere taraftarlar ve camianın her biriminin haklarını savunmak için kurulan kurul, Disiplin Kurulu ile birlikte çalışacak.

Etik Kurulu üyeleri olarak Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Arzu Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zafer Erdoğan, İş Dünyası ve STK Sorumlusu Serkan Kaya, Eğitim Kurumları ve Spor Kulüpleri Proje Sorumlusu Fazlıhan Carus olarak belirlendi.

Bu kararın ardından bazı taraftarlardan alınan tepki üzerine, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kaya şahsi hesabından bir açıklama yaptı ve, “Atatürk’lü armanın tüm bileşenlerinin haklarını korumak, armamıza, camiamıza, birlikteliğimize zarar vermeye çalışan her türlü zihniyete karşı mücadele için, Yönetim Kurulumuzun kararı, başkanımızın onayı ile oluşturulmuştur. Bu kurul taraftarlarımızın haklarını da sonuna kadar koruyacak ve onlara karşı yapılan saygısızlıklar da hukuk ortamında cezasını bulacak. Başarıya bir bütün halinde ulaşmamız için öncelikle birlik olmamız lazım ve kötü niyetli insanlar bu birlikteliği bozmak için ellerinden geleni yapacak. Bizim tek amacımız bunun önüne geçmek” ifadelerini kullandı.