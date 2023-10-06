İstanbul

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da başladı. İlk gün oturumuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük organizasyonlara dikkati çekti.

Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek genel kurulda Avrupa sporunun temsilcileri; 2023 yılını, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı ve Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın kıta sporuna sağlayacağı katkıları değerlendirecek.

EOC Başkanı Spyros Capralos, Milli Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Başkanı Robin Mitchell, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in konuşmalarıyla başlayan ilk oturumunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bir konuşma yaptı.

Genel kurulun İstanbul'da yapılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Bak, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’e ve diğer tüm yetkililere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olimpiyat ruhunun geliştirilmesi için önemli çaba sarf etmiştir. Uluslararası iş birliğini spor politikalarımızın merkezine yerleştirme vizyonuna sahibiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, milli spor federasyonları ve uluslararası paydaşlarla güçlü bir iş birliğini öncelik belirleyen politikalar uyguluyoruz. Sporun Türkiye’de gelişiminin ve uluslararası standartlara uyumlaştırılmasının teşvik edilmesi için birçok önemli adımlar attık. İlgili spor anlaşmaları ve Avrupa Spor Şartına katkımız ile birlikte EPAS (Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması) çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar iş birliğimizin önemli çıktılarıdır. Benzer şekilde, Avrupa’nın önemli bir role ve etkiye sahip olduğu Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile olan güçlü iş birliğimizi sürdürmekteyiz. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin temsilcisi olarak WADA Kurucular Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olan iş birliğimizin istikrarlı bir şekilde gelişmesinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu noktada mülteci gençlerin spor aracılığıyla sosyal uyumunu güçlendirmek için 2019 yılından beri Olimpik Mülteci Vakfı ile birlikte uygulamakta olduğumuz projeye değinmeden geçemeyeceğim. Proje, Olimpik Mülteci Vakfının spor aracılığıyla sosyal uyumu desteklediği ilk proje olması bakımından özel bir öneme sahiptir. Bu iş birliğinin ve sunduğu katkıların güçlü bir şekilde gelişeceğine inanıyorum."

"Ülkemizin uluslararası iş birliği iradesinin göstergesi olarak Macolin Sözleşmesi'ni imzaladık"

Salgın döneminin uluslararası topluluklar arasında güçlü iş birliği iletişimin önemini ortaya çıkardığının altını çizen Bakan Bak, "Spor organizasyonları ve etkinliklerine güçlü bir dönüş yapılması elzem olmuştur. Sporu ve spor kültürünü insanlarımızın ve küresel spor topluluğunun gündemine getirmek için çaba sarf ettik." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği organizasyonlara da dikkat çeken Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2022 yılında dünya genelinde 50’den fazla ülkeden binlerce sporcu ve yetkilinin katılımıyla İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Göçebe Oyunları gibi birçok önemli spor organizasyonu düzenlemiştir. Bakanlığımız geçtiğimiz yılın ekim ayında Antalya’da, Avrupa Bakanlıkları ve uluslararası spor organizasyonlarından en üst düzey katılımla 17. Avrupa Konseyi Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nı düzenlemiştir. Ülkemizin uluslararası iş birliği iradesinin göstergesi olarak Macolin Sözleşmesi'ni imzaladık. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta Türkiye’de gerçekleşen iki büyük deprem önemli hasar bırakmış ve 400 kilometrelik bir alan ile 11 milyondan fazla insanı etkilemiştir. Depremzedeler arasında spor topluluğun üyeleri de yer almıştır. Dünya genelinden birçok ülke ve kuruluş bu zorlukları hafifletmek için önemli katkılar sunmuştur. Bu zorlu günlerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), EOC ve diğer spor kuruluşları yanımızda durarak bizleri desteklemiştir. Ülkem adını bu yıkıcı felaketin sonrasında Türkiye’ye destekleri adına tüm dost ülke ve kuruluşlara içten şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizlerin huzurunda, bu bağlamda üstlendiği önemli rol için IOC Başkanı Sayın Bach’a özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

"Spor kafilelerimizin önemli başarılarla döndüğü organizasyonlara güçlü katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Türkiye'de spor altyapısının her geçen gün güçlendiğini ve İstanbul başta olmak üzere şehirlerin spor tesisleriyle donandığını vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın spor vizyonu doğrultusunda Türkiye yüzyılında ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek adına gerekli adımları atmaya devam etmekteyiz. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da uluslararası arenada önemli spor etkinlikleri düzenleyebildik. Bildiğiniz üzere UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na İstanbul’da, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Antalya’da ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na Balıkesir’de ev sahipliği yaptık. Büyük spor organizasyonları düzenlemek ülkemizin çoktandır devam eden bir geleneğidir. Bu geleneği daha sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde devam ettirmek için zengin ve çok boyutlu bir spor diplomasisi vizyonu geliştirdik. Türkiye, sporda organizasyon kapasitesi ve altyapı gelişimi bakımından son 22 yılda kat ettiği ilerlemeyle birlikte büyük organizasyonlar ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının yolunu açmıştır."

Avrupa Olimpiyat Komiteleri tarafından düzenlenen Avrupa Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz ve Kış Festivalleri gibi önemli organizasyonlara kıymet verdiklerini dile getiren Bakan Bak, "3. Avrupa Oyunları'nın ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivalleri'nin 2023 yılında başarılı bir şekilde düzenlenmesi nedeniyle Başkan Sayın Capralos’a ve Polonya, İtalya ve Slovenya Milli Olimpiyat Komitelerine şükranlarımı sunarım. Spor kafilelerimizin önemli başarılarla döndüğü organizasyonlara güçlü katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da dikkati çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile birlikte Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarını en iyi şekilde düzenleyeceğine kalpten inanmaktayım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de spor federasyonlarımız ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlık süreçlerini uygulamaktayız. Paris Olimpiyat Oyunları, olimpiyat tarihimiz bakımından bizler için özel anlam taşımaktadır. 1924 yılında düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin katılım sağladığı ilk Olimpiyat Oyunlarıdır. Bu nedenle 100 yılın ardından Paris’te düzenlenecek olan oyunlar için farklı bir motivasyona ve heyecana sahibiz. Paris Olimpiyat Oyunlarını, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, spor bakımından yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Avrupa’nın önemli spor otoritelerini; kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği İstanbul’da ağırlamaktan onur duyuyoruz."

Bugün çeşitli gündem maddelerinin görüşüleceği Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nin 52. genel kurul toplantısı, yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından tamamlanacak.

AA