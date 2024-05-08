Şirketten yapılan açıklamada, 2024 televizyon modellerini tanıtan Samsung, seçili Neo QLED 4K ve 8K, OLED 4K, Lifestyle televizyon ya da Soundbar ürünlerinden alan tüketicilere "Galaxy S24 Serisi" akıllı telefon veya model bazında değişen miktarda "Para Yüklü Kart" veya "The Freestyle" projeksiyon cihazı hediye edecek.

Kampanyadan faydalanan tüketiciler, Samsung 2024 televizyon modellerinin yapay zeka ile desteklenen görüntü ve ses kalitesiyle tanışırken, Galaxy AI entegrasyonlu Galaxy S24 serisi akıllı telefon hediyesiyle, mobilde yapay zeka çağına giriş yapma fırsatı yakalayacak.

Kampanyada hediye edilecek Galaxy S24 serisi akıllı telefon modelleri, Galaxy AI entegrasyonlarının sunduğu yeni fotoğraf ve video çekimi, üretkenlik ve iletişim özellikleriyle yeni bir mobil deneyim sunuyor. Modeller, 2024 AI TV modellerine sorunsuz bir biçimde bağlanarak, evde eğlence deneyimini bağlantılı SmartThings ekosisteminin kişiselleştirilmiş özellikleriyle zenginleştirecek.

Active Voice Amplifier Pro, AI Customization Mode, AI Upscaling Pro gibi AI görüntü ve ses iyileştirme özellikleriyle Samsung 2024 AI televizyon deneyimini Galaxy S24 Sserisinin Galaxy AI ve SmartThings'in gelişmiş bağlantı özellikleriyle daha da zenginleştirmeyi vadeden kampanya, seçili televizyon modellerinde, stoklarla sınırlı olmak üzere 28 Mayıs'a kadar devam edecek.