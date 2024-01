İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy S serisi, mobil cihazların kullanıcıları destekleme şeklini sonsuza dek değiştiren yeni bir çağa öncülük ediyor.

Akıllı çağrı ve metin çevirileri yaparak engelsiz iletişim sunmaktan, Galaxy'nin ProVisual Engine özelliğiyle çekilen fotoğrafları kusursuz hale getirerek yaratıcı özgürlüğü en üst düzeye çıkarmaya ve Galaxy kullanıcılarının keşfetme ve araştırma şeklini değiştirecek yeni bir arama standardı belirlemeye kadar Galaxy S24 serisinin sunduğu neredeyse her deneyim, gücünü yapay zekadan alıyor.

"Galaxy S24 serisi dünya ile aramızdaki bağlantıyı dönüştürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, Galaxy S24 serisinin dünya ile aralarındaki bağlantıyı dönüştürdüğü ve mobil teknolojilerin gelecek on yılını başlattığını belirtti.

Roh, "Galaxy AI, köklü inovasyon geleneğimiz ile insanların akıllı telefonlarını kullanma şekillerine dair derin bilgilerimiz üzerine geliştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza yeni imkanlar sunacak olan Galaxy AI'ın günlük yaşamı nasıl destekleyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo da yapay zeka teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını kaydederek, "Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük yaşamı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve yaratıcılığın yeni ufuklarını açıyor. Bu seri, akıllı telefonların geleceğini yapay zeka, inovasyon ve estetikle şekillendiren bir dönüm noktası ve biz bu yenilikçi çağın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Galaxy AI, "iletişimi" geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor

Galaxy AI, hayatın her alanını, özellikle de akıllı telefonun en temel rolü olan "iletişimi" geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor.

Dil bariyerini aşarak iletişim kurulması gerektiğinde, Galaxy S24 serisi bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yurt dışından bir öğrenciyle veya iş arkadaşı ile sohbet etmek ya da başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yaptırmak sorun olmaktan çıkıyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda "Chat Asistanı", bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi yetenekler sunuyor, iletişimin amaçlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak için iletişim tonunu mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor.

Samsung Notes, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunan Not Asistanı ile organize olmayı kolaylaştırıyor. Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkanı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notları, kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor.

Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

Galaxy S24, tüketicilerin yaratıcılığını ortaya çıkarıyor

Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine, görüntü yakalama yeteneklerini dönüştüren ve bir çekimin ayarlarını yapmaktan içerikleri sosyal medyada paylaşmaya kadar her adımda özgür yaratıcılığı en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli ve kapsamlı bir araç paketi sunuyor.

Uzaktan çekilen bulanık ve pikselli görüntüler artık geçmişte kaldı. Galaxy S24 Ultra'nın yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System'i, 50MP sensöre sahip. Adaptif Piksel Sensörü sayesinde 2x, 3x, 5x ve 10x büyütme seviyelerinde optik yakınlaştırma kalitesinde performans sunuyor. Görüntüler ayrıca, geliştirilmiş dijital yakınlaştırma desteğiyle 100x'te kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

Yenilikçi Galaxy AI düzenleme araçları, çekimlerden sonra, silme, yeniden kompozisyon oluşturma ve düzenleme gibi hızlı değişiklikler yapmaya imkan tanıyor. Daha kolay ve daha verimli optimizasyonlar sunan Düzenleme Önerisi, her fotoğrafa mükemmel şekilde uyan ince ayarlar önermek için Galaxy AI yeteneklerini kullanıyor.

Kullanıcılara daha da fazla yaratıcılık kontrolü ve özgürlük sağlayan "Yaratıcı Düzenleme" özelliği ise görüntülerin arka planındaki bazı kısımlara üretken yapay zeka teknolojisi desteğiyle eklemeler yapabiliyor. Bir fotoğraf eğri çekildiğinde, yapay zeka eksik kenarları doldurabiliyor.

Galaxy S24 serisiyle yazılım daha kuvvetli hale gelecek

Yapay zeka günlük yaşamın giderek daha önemli bir parçası haline geldikçe, performans gücünün de talepleri karşılamak üzere kusursuzlaşması gerekiyor.

Oyun oynamak, yüklü video kaydı ve düzenleme işlemleri yapmak, seyahat planlarken beş uygulama arasında geçişler yapmak gibi, hangi görev olursa olsun, Galaxy S24 serisindeki yonga seti, ekran ve daha fazlasında yapılan geliştirmeler, üst düzey deneyimler sunuyor.

Galaxy S24 Ultra modelleri, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platform for Galaxy ile donatıldı. Her üç Galaxy S24 modelindeki ekranlarda bulunan 1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızları, performans verimliliğini artırıyor.

Galaxy gaming, şimdi donanım ve yazılım iyileştirmeleri sayesinde daha da güçlendi. Galaxy S24 Ultra, 1,9 kat daha geliştirilmiş vapor chamber teknolojisi sayesinde optimum bir ısı kontrol sistemine sahip.

Bu özellik, cihaz yüzey sıcaklığını iyileştirirken aynı zamanda performans gücünü sürekli olarak en üst düzeye çıkarıyor.

Galaxy S24 serisi üst düzey bir koruma sağlıyor

Üst seviye koruma sunan çok katmanlı güvenlik platformu Samsung Knox ile güven altına alınan Galaxy S24 serisi, uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve işbirliğine dayalı koruma yetenekleriyle kritik bilgileri koruyor ve güvenlik açıklarına karşı savunma sağlıyor.

Samsung Galaxy'nin kullanıcılarına cihazları üzerinde istedikleri değişiklikleri, tercihleri yapma ve kontrol sağlama konularında uzun süredir devam eden taahhüdü, yapay zeka çağında da sürüyor.

Galaxy S24 serisi kullanıcıları, yapay zeka özellikleri dahilinde verilerin online olarak işlenmesini devre dışı bırakabilen Gelişmiş Zeka ayarları aracılığıyla, sundukları verilerin yapay zeka deneyimlerinin geliştirilmesinde ne ölçüde işlenebileceğine izin vereceklerini bütünüyle kontrol edebiliyor.

Galaxy S24, yeni bir mobil deneyim kategorisi oluşturuyor

Galaxy teknolojileri, insanlar ve gezegen için daha az tüketimle daha fazlasını üretmek üzere tasarıma yeniden hayat vererek yeni bir mobil deneyim kategorisi oluşturuyor.

Galaxy S24 serisindeki iç ve dış bileşenlerde geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanılarak Galaxy cihazlarındaki geri dönüştürülmüş malzeme çeşitliliği artırıldı. Bu yöndeki çabalar şimdi bir adım ileri taşındı. Galaxy S24 serisinde ilk kez geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementleri kullanılarak üretilmiş bileşenler yer alıyor.

Galaxy S24 aynı zamanda geri dönüştürülmüş çelik ve Termoplastik Poliüretan (TPU) malzemeyle tasarlanan ilk Galaxy S serisi olma özelliği de taşıyor. Galaxy S24 Ultra'nın hoparlörlerinde minimum yüzde 40 geri dönüştürülmüş çelik, yan tuşta ve ses tuşlarında ise minimum yüzde 10 tüketici öncesi geri dönüştürülmüş TPU kullanılıyor.

En yeni amiral gemisi, kullanıcıların Galaxy cihazlarının optimize edilmiş performansını daha uzun süre güvenilir bir şekilde deneyimlemesine yardımcı olmak için 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak ve Samsung'un ürün yaşam döngüsünü uzatma taahhüdünü sürdürecek.