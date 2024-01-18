Ankara

Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten, Milli Uzay Programı'nın yeni hedeflerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İlk kez bir Türk vatandaşının uzay bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzay yolculuğuna çıkacağına işaret eden Kacır, ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün boyunca uzay görevleri için mikroalg yaşam destek ünitelerinden mikro yer çekiminin insan solunum sistemine etkilerine, yeni nesil alaşımlar geliştirmeden mikro yer çekiminde bitkilerde gen düzenleme verimliliğine kadar Türk bilim insanlarınca hazırlanan 13 bilimsel deney yapacağını bildirdi.

Kacır, uzay bilim misyonunun amacının, Türk bilim insanlarına dünyadaki mevcut çalışmaların ötesine geçen araştırmaları sunmak, ⁠insanlı uzay araştırmaları ve keşiflere yönelik tecrübe kazanmak, 0 ile 21 yaş arasındaki 27 milyon çocuk ve genç başta olmak üzere toplum için ilham kaynağı olmak, bilimin, AR-GE'nin, inovasyonun ve teknolojinin milletçe daha fazla sahiplenilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Bu misyonda Gezeravcı'nın İtalya'dan ve Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla İsveç'ten astronotlarla aynı uzay aracıyla yolculuk yapacağını belirten Kacır, bugüne kadar 40'tan fazla milletten astronotun uzay yolculuklarına katıldığına dikkati çekti.

Kacır, yıllık bilimsel yayın sayısı 20 yılda 9 bin 5'ten 48 bin 619'a yükselen bilim ve araştırma ekosistemi için bu misyonu gerçekleştirmenin çok anlamlı ve doğru olduğuna inandıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Biliyoruz ki yetkin bilim insanlarımız ülkemizde en ileri araştırma imkanına sahip olduklarında çok daha büyük işlere imza atacaklardır. Belki bazılarımız, bu misyonun neden kendi roketimizle kendimize ait ya da ortağı olduğumuz bir uzay istasyonuna yapılmadığını sorgulayabilirler. Bugüne dek 40'tan fazla milletten 600'e yakın astronot uzaya gitmişken, sadece 3 ülkenin insanlı uzay görevleri gerçekleştirme yeteneği var. Kendi uydularını uzaya gönderme kabiliyetine sahip pek çok ülkenin dahi insanlı uzay görevleri gerçekleştirme kapasiteleri henüz yok."

ISS 1998'de 15 ülke ve 5 uzay ajansı tarafından kurulurken Türkiye'nin bu istasyonun paydaşı olmadığına ve o tarihte ülkede bir uzay ajansının da bulunmadığına işaret eden Kacır, bunun Türkiye'nin bu yarışta olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

"Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceğiz"

Kacır, bir yandan roket teknolojisinde Roketsan, Delta-V, TÜBİTAK SAGE gibi kurumlarda çalışmalar yürütülürken, bir yandan da insanlı uzay görevlerine başlamanın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "2000'li yıllara gelinceye dek Türkiye'de uzay araştırmaları çok kısıtlı düzeyde idi. Son 22 yılda görüntüleme uydularımız Rasat, Göktürk ve İMECE'yi yerli ürettik. İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı bu yıl uzaya göndermeye hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sıvı yakıtlı ve hibrit yakıtlı roket teknolojileriyle uzaya erişim kabiliyeti kazandıklarını belirten Kacır, uzay bilimi ve teknolojilerine yönelik geliştirilecek yeni projelerin Türkiye'ye hem stratejik hem de ekonomik getiriler sağlayacağını bildirdi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Gelecekte yerli uzay aracımızla insansız Ay misyonunu da gerçekleştireceğiz. Milli roket sistemlerimizle uzaya erişim kabiliyetimizi artıracak, kendimize ait bir uzay limanı kuracağız. Konumlama ve zamanlama sistemi oluşturan uydu takımlarını yerli üreteceğiz. Kalkınma yarışında asla yeniden geri düşmeyecek, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. Ve şimdi insanlı uzay araştırmalarına başlıyoruz. Bu, Türk milletinin ortak kazanımıdır. İşte o nedenle gurur duy Türkiye."

Öte yandan, Bakan Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu öncesi karantina sürecinde olan Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü. Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardığınızda sadece kendiniz değil, Türkiye'nin umutları da gökyüzünün sınırlarının ötesine taşınmış olacak. Uzay bilimi alanında yeni bir sayfa açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.