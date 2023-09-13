SAMSUN (AA) -  Belediyeevleri Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.A.T, M.K. ile E.P'nin tedavileri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

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Belediyeevleri Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.A.T. ile M.K. ilçedeki özel hastaneye, E.P. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.