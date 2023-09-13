SAMSUN (AA) - Belediyeevleri Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.A.T, M.K. ile E.P'nin tedavileri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Belediyeevleri Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.A.T. ile M.K. ilçedeki özel hastaneye, E.P. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.