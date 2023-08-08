İlçenin Hürriyet Mahallesi'nde Enes Kerem Altuntaş, arkadaşları Cemre Keleş (20), Utku Ünyeli (19) ve Emir Özbay (21) ile serinlemek için denize girdi.

Bir anda akıntıya kapılan 4 kişiden Cemre Keleş, Utku Ünyeli ve Emir Özbay kıyıya doğru yüzerek kurtulurken Enes Kerem Altuntaş gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik arama çalışmasının ardından Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Altuntaş'ın naaşı otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA