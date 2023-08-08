Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda meydana gelen patlama ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, "TMO Derince Liman Silosunun toplam kapasitesi 95 bin tondur. Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. İlk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20’si zarar görmüştür. Dolayısıyla, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

AA