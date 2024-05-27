Ligin son maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 1-3 mağlup eden Galatasaray, ligi şampiyon olarak tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşandı. Son maçta deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-3 galip ayrıldı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Mauro İcardi, attığı golle takımını 0-1 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar devre arasına bu skorla gitti. İkinci yarıda ilk golün sahibi İcardi, 51'de skoru 0-2'ye getirdi. 53'te ise Galatasaray'da Berkan Kutlu, skoru 0-3 yapan golü kaydetti. Ev sahibi ekipte 78'de L.Prip attığı golle skoru 1-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayan mücadeleyi Galatasaray kazandı ve ligi şampiyon olarak tamamladı.