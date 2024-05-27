Galatasaray Spor Kulübü rekor üstüne rekor kırıyor. İşte Galatasaray’ın 2023-2024 sezonunda kırdığı rekorlar...

Galatasaray SK, 2023-2024 Süper Lig sezonunda şampiyon oldu. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında galiple ayrılan Galatasaray, bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu. Aynı zamanda Galatasaray bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunu da eline aldı.

Oynanan 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Galibiyet serisi