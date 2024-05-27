Galatasaray Spor Kulübü rekor üstüne rekor kırıyor. İşte Galatasaray’ın 2023-2024 sezonunda kırdığı rekorlar...
Galatasaray SK, 2023-2024 Süper Lig sezonunda şampiyon oldu. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında galiple ayrılan Galatasaray, bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu. Aynı zamanda Galatasaray bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunu da eline aldı.
Oynanan 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.
Galibiyet serisi
Süper lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunu eline aldı. Üst üste 17 maçtan galibiyetle ayrılarak bunu başardı. Önceki rekor 13 maçlık kazanma serisi olan Beşiktaş’a aitti.
İç saha galibiyet rekoru
Galatasaray, kendi evinde oynadığı maçlarda 35 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi. Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.