Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Uğurlu, "Daha pozisyonlu, gollü maç izletmek isterdik. Ancak oyun buna müsaade etmedi. İki tane iyi geçiş yapan takımın maçıydı. Son haftalarda yükselişi devam eden Sivasspor ve son maçını kaybetse de oyun olarak üstüne koyan Kasımpaşa vardı. Rakibin deplasmanda oynaması ve geriye çekilmesini bekliyorduk. Ön tarafta top tutmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon bulamadık. Bizim adımıza kısır geçmiş bir maç diyebiliriz. Rakibin kurgusu da bunda etkili oldu. Bülent hocanın kurguladığı plan olumluydu, onları da kutluyorum oyun disiplinlerinden dolayı." diye konuştu.

Bugün istediklerini yapamadıklarını söyleyen Uğurlu şunları kaydetti:

"Önde oynadığımızda kazandığımız toplar sonrası geçişi Sivasspor da iyi yapıyor. Biz de kaybettiğimiz toplar sonrası baskı yaparak geçişe izin vermedik. Bu da bizim için olumlu taraf. Bizim her maç hedefimiz 3 puan. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ancak bugün istediklerimizi yansıtamadık. Rakip kapanınca ciddi bir oyuncu kalitesine ihtiyaç duyuyorsunuz. Oyuncu profiline göre en doğru oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Pes etmeden gittiği yere kadar kendi oyunumuzu geliştirerek Avrupa kupalarına gitmeyi hedef koyduk. O hedefin peşinden gitmeye çalışacağız."