Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Sami Uğurlu hocama teşekkür ediyorum. Çok iyi bir takım kurmuş durumda. Oyun anlayışı ve kadro yapısıyla, yetenekli, etkili olabilecek futbolculara sahipler. Ligin en fazla 3. gol atan takımına karşı gol yemeden, pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek hak etmeden 3 puan alacaktık. Eldeki kadroyla iyi mücadele eden, taktik anlayışı iyi bir Sivasspor vardı. Futbolcu kardeşlerime ve buraya taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."