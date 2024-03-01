Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
33. dakikada Yasin Özcan'ın soldan verdiği pas sonrası ceza yayının çaprazından Oğulcan Çağlayan şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda top yandan auta gitti.
İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarı
69. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Omeruo ceza yayından kaleye gönderdi, meşin yuvarlak auta çıktı.
80. dakikada sağ taraftan gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli ceza sahasına girerek yerden içeri sert bir pas gönderdi. Arka direkte Kasımpaşalı Winck'in ters vuruşuyla meşin yuvarlak kornere çıktı.
88. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Kasımpaşalı savunmacıların arasından sıyrılarak ceza sahasına girerek şutunu çekti. Koita kaleciden dönen topu tekrar tamamlayarak boş kaleye gönderse de kale önünde Porozo meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.
Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.Kaynak: AA