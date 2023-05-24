SAKARYA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl ikincisi kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğinde Çark Caddesi'ndeki Menekşe Sanat Sokağı'nda etkinlik düzenlendi.

Yöresel ürünlerin ve el sanatlarının sergilendiği organizasyonda, vatandaşlara kentin coğrafi işaret belgeli dartılı keşkek ve kabak tatlısı ile yöresel lezzetlerinden Boşnak böreği ikram edildi.



Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, programda yaptığı konuşmada, bir kültür mozaiği olan Sakarya'nın etnik yapısının çok geniş olduğunu söyledi.

Kentin marka yemeklerinin lezzetinin kadınların sevgisinden kaynaklandığını vurgulayan Emiroğlu, "Üreten kadınlarımızı, tüm kooperatiflerimizi tebrik ediyorum. Mottomuz özetle sıfır atık diyoruz ya aslında bunu hepimiz biliyoruz. Mottomuz şu: 'Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.' Hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, gastronominin sadece yeme içme gibi görünse de kültürleri çok uzun yıllara götüren, büyüklerden kalan çok önemli miras olduğunu söyledi.

Bu mirasa sahip çıkmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Atabek, bu anlamda birçok konuda çok önemli öncülükler yapan Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, kentin zengin yemek kültürüne sahip şehirler arasında öne çıktığına değinerek, bu kültürün oluşmasında yerel özelliklerin yanı sıra farklı kültür gruplarının etkisinin önemli rol oynadığını söyledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının sergilendiği stantları gezerek, ikramlardan tattı.

Zonguldak

Zonguldak'taki programda coğrafi işaretli Çaycuma manda yoğurdu, Devrek beyaz baklavası ve Devrek cevizli kömecinin yanı sıra yöresel tatlardan kabak böreği, artizan ekmeği, Devrek simidi, çaylı kurabiye, zılbıt ve malay tanıtıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, konuşmasında, turizmin en önemli ayaklarından birinin gastronomi olduğunu vurgulayarak, "Herkes bir yere gittiğinde, 'Orada ne yenilir?' sorusunu sorar. Turizmin en önemli ayağı olduğunu iyi bir şekilde görüyoruz. Eğer gastronomi ön plana çıkarılamadıysa orada turizmin bir ayağı eksik kalıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve Devrek Bando ekibince müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Karabük

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Bu yıl ikincisi kutlanan hafta çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" beşinci gününde devam etti.



Fotoğraf: Hasan Ünver/AA

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda Sarı Kale'de yapılan etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri, yöresel yemeklerin olduğu stantları gezdi.

Hadrianopolis Antik Kenti gezisiyle sona eren etkinliğe, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük'te AK Parti'den milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağından Yemek İkramı" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ulus Belediyesi işbirliğinde bir otelde yapılan programda ilçeye özgü cevizli keşli erişte ikramı yapıldı.

Programa, Vali Nurtaç Arslan, yardımcılar Uğur Karakaya ve Miraç Akbulut, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kurucaşile Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun katıldı.