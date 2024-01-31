21 Ocak 2024 akşamı Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenen "Aşk ve Siyaset" adlı oyunla Serkan Aydın gerçek bir oyunculuk resitaline imza attı.

Tarık Günersel'in yazıp, yönettiği " Aşk ve Siyaset " oyununda Başbakan 'Kaya Düşsel'i canlandıran Serkan Aydın, sahnede adeta tek kişilik bir düet sundu. Ve alkışını aldı, başarısını bir kez daha kanıtladı.

Nur Gürkan'ın sesiyle yorumladığı Piyanist Oya Esin karakteri, Alpay Serbez ve Zafer Bozdağ'ın kusursuz ışık, Özlem Serbez'in dekor ve kostüm tasarımları, Serkan Aydın'ın dört dörtlük oyunculuğu izleyiciden tam not aldı.

Görüntü peşinde değil pati peşinde

Geçtiğimiz günlerde “Sebebini Sorma” isimli şarkısıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Sultan Bozkurt müzik çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kurum ve kuruluşlarla da çalışmalar yürütüyor. Havaların soğuduğu bu günlerde sokaklarda yaşama tutunmaya çalışan patili dostlarımız bir kap su ve mama için her gününü diken üzerinde geçiriyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Sultan Bozkurt “ Bizim toplumumuz duyarlı ve şefkatliydi;

hayvanların maruz kaldıkları şiddet, duyarlı her vatandaş gibi beni de olumsuz yönde etkiliyor .Hayvanlara karşı şiddet, istismar ve kötü muamele kabul edilemez, hayvan hakları konusunda toplumda farkındalık yaratmak gerekir. Geçici bir hevesle sahiplenip sonrasında sokağa terk edilen çok sayıda can var ve bu durum onlar için çaresiz bir yaşam mücadelesine dönüşürken toplum üzerinde korku ve tedirginliğe sebep oluyor. Son günlerde artan başı boş sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalma görüntülerini görüyoruz devletimizin de bu yönde çalışmaları var. Bu yaşananların tekrar etmemesi adına barınakları desteklemeli. Doğal yaşam alanları oluşturmalı ve onları koruma altına almalıyız” diyerek duygularını ifade etti.

Seni yerler

Leyla Boztaş çocukluğundan beri vazgeçemediği tek tutkusu olan müziğe 2019 yılında sözleri Nado § Ayşe Birgül Yılmaz ikilisine müziği Perviz Mahmudov’a düzenlemesi Selim Çaldıran tarafından yapılan “Kimsin” adlı ilk single çalışması ile profesyonel olarak adım atmasının ardından bu kez söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait düzenlemesini Taner Solak’ın yaptığı “Seni Yerler” adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Başarılı sanatçı bu şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Hülya Öksüz otururken, Banu Cihan yardımcı yönetmenliğini, görüntü yönetmenliğini de Kadir Yücel üstlendi

Meşru Gayrimeşru 1 Mart’ta tüm sinemalarda!

Geçtiğimiz yıllarda; ünlülerden tutun da tıp profesörlerine, yargı mensuplarından, yastık altında birikimi olan Ayşe teyzeye kadar herkesi dolandırmış olan bu telefon dolandırıcıları bu kez beyaz perdede. Hem güldürüp hem de düşündürecek olan Meşru Gayrimeşru filmi 1 Mart günü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Meşru Gayrimeşru filmi bir grup dolandırıcı kafadarın sert bir kaya olan hukuk profesörü Erdem Kuş’a çarpmasıyla maceralar başlıyor. Baktığı davalarla da başı bela da olan Erdem Kuş kaptırdığı parasını almaya kararlıdır.

Filmin çekimlerinden önce bu yöntemle dolandırılan ve daha sonra bu filmde yer almayı isteyen duayen oyuncu Erkan Can’a, Şahin Sarsu, Kemal Uçar İbrahim Temizoğlu, Yusuf Uyar gibi genç oyuncular eşlik ediyor.

Dilenci sandılar!

Müzik dünyasının ünlü ismi Murat Balcı, “Pare Pare” şarkısının klip çekimlerinde evsiz kılığına girdi. 1 gününü sokakta yaşayanlar gibi geçiren Balcı’yı dilenci sanan vatandaşlar, sanatçıya para verdi!

“Sal Gitsin”, “Yorma”, “Su Olsam Sensiz Akmam” ve “Ahde Vefasız” şarkılarıyla müzik listelerini hareketlendiren Murat Balcı, kendi müzik şirketi 7Records’tan yayınlayacağı ilk şarkı olan “Pare Pare”ye ses getirecek bir klip çekti. Söz ve müziği Tekir’e ait şarkının klibinde yönetmen koltuğuna Ecem Gündoğdu oturdu.

Anlamlı plaket

Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle iyilik meleği olarak bilinen süperstar Ajda Pekkan, bir kez daha “Sanatta Engel Yok Vakfı”na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı.

Ajda Pekkan sahne ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir çalışma temposunda olmasına rağmen sevgili dostu aynı zamanda vakıf başkan yardımcılığı görevini sürdüren Sevgi Ataman ve vakıf yöneticilerini evinde ağırladı. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, başkan yardımcıları Sevgi Ataman, Gülseren Zanbak ve sanatçı Semra Çelik bugüne kadar vakfa göstermiş olduğu desteklerinden dolayı süperstara teşekkür plaketi verdiler.

Büyük iddia!

Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri ile biranda Türkiye’nin gündemine oturan İnci Taneleri dizisi hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Dizideki Dilber karakterinin intihar ettiği öne sürülen pavyonlarda konsomatrislik yapan Aleyna Çakır’dan esinlenerek yapıldığı öne sürüldü.

İnci Taneleri dizisindeki ” Dilber ” Aleyna Çakır mı! Türkiye’nin gündemine oturan pavyonda çalışan bir kadının hikâyesini anlatan dizideki baş karakterinin geçtiğimiz yıllarda intihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır’ın hayatından esinlenerek senaryosunun yazıldığı iddia edildi. RTÜK’e şikayetlerin oluşturulduğu ve yayından kaldırılması için başvuruların yapıldığı dizinin ilk bölümünü izleyen Çakır’ın yakın arkadaşları bu dizi ” Aleyna Çakır’ı anlatıyor” dediler. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı dizinin ilerleyen bölümlerinde Çakır’la ilgili neler olacak büyük merak konusu oldu.

“Tanrının Gazabı”

Müziğin eğitiminden gelen ve kendi şarkılarını yapan Ezgi Kardelen, alternatif tınılı ilk teklisi “Tanrının Gazabı” adlı şarkısını bağımsız olarak yayınladı.

Sözü ve müziği Ezgi Kardelen’e ait olan teklinin düzenlemesi Hür Kır imzası taşıyor.

Ezgi Kardelen, Tanrının Gazabı’nı şu sözlerle anlatıyor: “Tanrının Gazabı, insanın içsel karanlığına yoğunlaşması ve o karanlıktan kurtuluşunu yine o karanlıkta arayışını anlatan bir şarkı. İyi gelebilecek olanın aydınlık ve iyimserliğin aksine karanlığın onu kurtarışına inanıyor ve kötüyü kabulleniyor, iyi olanı küçümseyip aslında gördüğü karanlığına somutluğuna sığınıyor. Şarkımda insanın kendini arayış yolunda yaşadığı karmaşıklığı ve içsel çatışmasını anlatmaya çalıştım.”

Albüm habercisi “VELHASILIKELAM”

2009’da söz ve müziği kendisine ait ilk teklisi Anne, 2011’de yine söz ve müziği kendisine ait 9 şarkıdan oluşan “Bir Özet Bu” albümleri sonrası 11 şarkıdan oluşan Aşk İbadettir ile teklilerin sürekli yayınlandığı bu çağda albüm yapma cesareti ile geri dönen Nerhan Hepşen , ilk teklisi Velhasılıkelam ile albümün açılışını yaptı.

Söz ve müziği Nerhan Hepşen’ e ait bu şarkının düzenlemesi Göksun Çavdar’a ait. Mix ve mastering’i Evren Arkman tarafından yapılan şarkıya kendi alanında virtüöz olan müthiş bir müzisyen kadrosu eşlik etti. Gitarda Erdem Sökmen, çelloda Özer Arkun, perküsyonda Cengiz Ercümer, rhodes kayıtlarında da yine Göksun Çavdar imzası var. Enstrüman kayıtları Renkli İşler, vokal kayıtları Harems stüdyolarında gerçekleştiren şarkının klip yönetmenliğini Güner Koralı üstlendi.

Eğitim şart!

Daha 2,5 yaşında iken babasını televizyonda görerek ekranlara çıkma aşkını içinde hisseden Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu aldığı eğitimler sonrasında ilk olarak Ediz Hun gibi Türk sinemasının efsane isimlerinde “Şöhretler Okulu Yarışıyor” filmi ile setlere merhaba demişti.

Ardı ardına başarılı projelerle sesini duyuran Kıskacıoğlu dizilerde ve sinema filmlerindeki çocuk karakterlerin önemine değinerek “Özellikle dizilerde çocuk karakterlere büyük iş düşmektedir. Kendisine önerilen role hayat verecek oyuncu arkadaşlarımız bir bakıma dizinin de ana karakteri oluyor. Başarılı bir performans hem kariyerini hem dizinin reytingini büyük ölçüde etkiliyor diye düşünüyorum. O yüzden de benim gibi bu yola çıkan veya çıkmak isteyen arkadaşlarımın bu konuda eğitim almasından yanayım.”dedi