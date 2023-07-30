İSTANBUL- Harbiye’nin enerjisine çok inanan sanatçı, bu sahneden onlarca sanatçı geldi geçti. Bu sahne büyülü bir sahne. Enerjisi bambaşka. Bu akşam hem eğleneceğiz bazen de ağlayacağız diyerek hayranlarını selamladı. Yazın en sıcak gününde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim diyerek konserine başlayan sanatçı yeni albümü Fatih’ten de parçalar seslendirdi.

Mabel Matiz’in hayranlarına sürprizleri de konsere damga vurdu. Birlikte düet yaptığı aynı zamanda yakın arkadaşı Melike Şahin ile Düldül ve Diva Yorgun şarkılarını birlikte söyleyen ikili dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanatçının hayranlarına ikinci bir sürprizi de genç müzisyen Kardelen oldu. Severim parçasına sıra geldiğinde sahneye çıkan ve sanatçıya eşlik eden Kardelen Harbiye’de alkış tufanı yarattı.

HABER: MERVE ELÇİ