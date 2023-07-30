İSTANBUL - Her Perşembe saat 21:00’da müzikseverler ile buluşacak Avlu’da Caz by DS Automobiles konser serisinin ilk konuğu 3 Ağustos Perşembe akşamı Ceyda Köybaşıoğlu olacak. Kendi repertuarının yanı sıra geçmişten günümüze uzanan caz, funk ve soul parçaları bas gitarı ve vokali ile harmanlayan Köybaşıoğlu, müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşatacak.

Avlu’da Caz by DS Automobiles konser serisi 10 Ağustos’ta Önder Foçan, 17 Ağustos’ta Sibel Köse ve 24 Ağustos’ta İdil Su konserleri ile devam edecek.

HABER: EMİR YÜCEL