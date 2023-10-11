Haber. Nihat İlikcioğlu

İletişim için kullanılan araçlardan birisi de pul dediğimiz kağıt parçalarıdır. Mektup göndermek için kullanılan pulların zaman içerisinde meraklıları çıkmış ve pul koleksiyonerliği yaygınlaşmıştır.

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin görev yaptığı Konya Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde pul ve FDC koleksiyonu sergisi düzenlediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “sergimize hem öğrencilerimizden hem de vatandaşlarımızdan yoğun bir katılım olmuştur.”