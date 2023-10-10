ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

DTİK, DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu desteğiyle İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen kurultaya TDT-Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin Bakanları, Devlet başkanları, Resmi devlet görevlilerinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’IN katılımıyla gerçekleştirildi.

KİAMP-Türkiye Cumhuriyeti Genel Koordinatörü Dr Elvin ABDURAHMANLI farklı Devlet Bakanları ve katılımcı Devletlerin resmileri ile bir sıra bire bir resmi görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrasında KİAMP-T.C Genel Koordinatörü DTİK tv-e T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’IN “5 Devlet 1 Diaspora” ifadesi ile Azerbaycan Diasporasının Türkiyede ve dünyadaki faaliyetleri hakkında ve özellikte 2. Karabağ savaşı ve sonrasındaki dönemdeki Azerbaycanın Diaspora projeleri ile ilgili röportaj vermiştir.

KİAMP- T.C Genel Koordinatörü Dr Elvin ABDURAHMANLI kurumu temsilen aşağıdaki devlet görevlileri ile görüşme sağlamış ve Azerbaycan Cumhuriyetinin Diaspora Faaliyetleri hakkın bilgi vererek devlet erkanı ile konu üzerinde istişare etmiştir.

▪️KKTC-Dışişleri Bakanı Tahsin ERTUĞRULOĞLU

▪️Gagauz Özer Cumhuriyeti Başkanı Evgeniya Gutul hanım

▪️TDT-Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kurbanıçbek ÖMÜRALİYEV

▪️Bosna Cumhurbaşkanı Merhum Aliye İzzetbegoviçin kızı Sabina İzzetbegoviçin

▪️ Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Bakan yardımcısı Valeh HACIYEV

▪️T.C Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer BOLAT

▪️KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Gökhan GÜLER bey

▪️TBMM üyesi Şamil AYRIM bey

▪️ TDT-Türk Devletleri Teşkilatı Basın Sekreteri Kahraman HALİSÇELİK

▪️Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakan Yardımcısı Abzal ABDİKARİMOV

▪️Türkiye “Avrupa Konseyi Başkanı Aziz Şahin,

▪️Başkan yardımcısı Cafer ŞAHİTAŞ