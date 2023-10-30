Haber. Nihat İlikcioğlu

2000 li yıllardan sonra yaygınlaşan sektörlerden birisi de web siteleri oldu. İlerleyen yıllarda sosyal medya dediğimiz platformlar kuruldu. Facebook, twitter, instagram, youtube gibi birçok sosyal medya platformları kuruldu.

İnsanlar artık öğrenmek istediklerini ve diğer insanlar hakkındaki bilgileri bu platformlardan öğrenmeye başladı. Bu platformlardan birisi olan youtube ise insanların videolarla bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır.

Ülkemizde de birçok insan youtube video yüklemekte ve diğer insanların bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır. Youtubede kanalları olan kişilerden birisi de Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin’dir. Lütfi Şahin’in birçok alanda hazırlanmış 15 civarı kanalı mevcuttur.

Şahin yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi, “şu ana kurmuş olduğum kanalların hepsinde Türkçe dilinde yayınlar yapıyordum. Ama yakın bir geçmişten itibaren Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayın yapan kanallarda kurdum. Bu kanalların içerisinde kendi yazmış olduğum hikayelerimi seslendirdiğim hikaye kanalım, kendi yazmış olduğum şiirlerimi seslendirdiğim şiir kanalım, kendi yazmış olduğum makalelerimi seslendirdiğim makale kanalım mevcuttur. Bu yabancı dildeki kanallarımın yanına Çince, Arapça ve Kazakça dillerinde yayın yapan youtube kanallarımı da Kasım ayının ilk haftası kuracağım. Umarım insanlara faydalı olurum, umarım insanlığa bir katkım olur.”