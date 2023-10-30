HABER: DİNÇER KARACALAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayan Çine'de 29 Ekim pazar günü Çine Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde önce toplu açılış ve temel atma törenlerinin ardından, son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken başarılı yorumcu Petek Dinçözonbinlerce kişiye konser verdi.

Tolga Çam imzalı kırmızı, göğsü beyaz dantel detaylı bir kostüm ve Sayime Öztürk make-up ile sahne alan Petek Dinçöz, 100. yıl coşkusunu Çine'lilerle paylaştı.

Meydanı hınça hınç dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan şarkılarını söyleyen Dinçöz, 'Kalabalığı görünce çok duygulandım, tüylerim diken diken oldu.7'den 70'e kadar herkes oradaydı. Bayraklar eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Çok özel bir konserdi' diyerek duygularını ifade etti.