Haber: Damla Oya Erman

Kilisenin inşası 1882 yılında başlamış, ancak tamamlanması yıllarca süren bir süreç olmuştu. Şimdi ise altıncı ve son merkezi kule de 2026'da tamamlandığında, bu büyük kilise sonunda bitirilmiş olacak.

Bu etkileyici kilisenin tasarımı, ünlü Katalan mimar Antoni Gaudí tarafından yönlendirildi. Gaudí, kilisenin 18 büyük, mızrak şeklinde kulesi olacağını kararlaştırdı. Bu kuleler farklı dini figürleri simgeliyor; 12 havari, dört İncil yazarı, Meryem Ana ve İsa'yı temsil ediyorlar.

Son günlerde, Basílica de la Sagrada Família'nın yaptığı bir açıklamaya göre, Mateos İncili kulesinin üstüne son heykel parçası yerleştirildi. Ardından, Yahya İncili kulesi bir kartal figürüyle taçlandırıldı.

Kilise, Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, "İncil Yazarlarının dört kulesi tamamlandı!" diyerek bu önemli anı kutladı.

Kilisenin açılış ayini, 12 Kasım'da gerçekleşecek ve dört İncil yazarı kulesi aydınlatılacak. Kilise, bu kulelerin yılbaşına kadar aydınlatılmaya devam edeceğini bildirdi.

Daha önce Mark ve Luka kuleleri, bir aslan ve bir tilki figürü ile tamamlanmıştı. Meryem Ana kulesi ise 2021 yılının sonunda büyük bir 12 köşeli yıldızla taçlandırılmıştı.

Dört İncil yazarı kulesi, 135 metre (yaklaşık 443 feet) yüksekliğinde ve oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir. Geriye sadece İsa Mesih'i temsil eden son kule kalmıştır ve 172.5 metre (566 feet) yüksekliğinde olacak. Bu kule, 17 metre (56 feet) uzunluğunda dört kollu bir haç ile tamamlanacak.

Sagrada Familia, yaklaşık 13 bin kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlanmış büyük bir yapıdır. Ancak inşaat, uzun bir süre boyunca yavaş ilerledi ve İspanya İç Savaşı nedeniyle kesintilere uğradı. Bu süreçte Gaudí'nin tasarımları ve modellerinin çoğu kaybedildi.

Ancak sonunda, 2019 yılında Barcelona Belediye Başkanlığı tarafından bir inşaat izni verildi ve projeye resmiyet kazandı. Tamamlandığında, Sagrada Familia dünyanın en yüksek kilisesi olacak, Almanya'daki Ulm Katedrali'ni geride bırakacak. Bu tarihi anı beklerken, kilisenin sonunda tamamlanmış kuleleriyle gurur duyuluyor.