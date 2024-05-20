Meloni, Mediaset kanalına sabah saatlerinde verdiği demeçte, İran'daki helikopter kazasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İran hükümetine ve halkına, benim dayanışmamı ve İtalyan hükümetinin dayanışmasını belirtmek istiyorum." diyen İtalya Başbakanı, son birkaç saattir İranlı yetkililerin komplo yorumlarından ziyade bu olayın bir kaza olduğu tezine itibar ettiklerini gözlemlediğini dile getirdi.

Kazanın ardından İran'daki yeni yönetimin nasıl şekilleneceği ve buna ilişkin öngörüleri sorulan Meloni, "Gelecekteki İran liderliğinin, bölgede istikrar ve barış konusunda çalışma arzusu göstereceğini umuyorum. Avrupalı ve G7 müttefiklerimizle de sürekli temas halindeyiz çünkü özellikle zor bir bölgesel çerçevenin parçası olan bir meseleden bahsediyoruz." yanıtını verdi.

Başbakan Meloni, ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına dair, ilgili bakanlar ve istihbarat birimlerinin başındaki isimlerle bugün bir toplantı yapacağını söyledi.