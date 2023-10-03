Haber: Damla Oya Erman

Ancak zaman zaman, Dubrovnik, Split ve diğer popüler destinasyonlar her yıl daha fazla turistin akınına uğruyor gibi hissedebilir. Adriyatik kıyısı, dramatik Dinar Alpleri'nin zorlu bir arka planı ile belirginleşen sahil boyunca ve çevresine yayılmış onlarca adayla tartışmasız güzel bir yerdir. Ancak büyük destinasyonlar arasında bile bilinmeyen bölgeler bulunur.

Split

Hırvatistan'ın ikinci büyük şehri olan Split, Dalmatia'nın adalarına giden feribotların kalkış noktasıdır. Bu nedenle, liman ve eski şehirde valizlerini sürükleyen insanların kalabalığını bekleyebilirsiniz. Zaman zaman, Roma İmparatoru Diocletian'ın 2. yüzyılda emeklilik yeri olarak inşa ettiği pitoresk kalıntılar içinde hareket etmek zor olabilir. En yakın plaj olan Bačvice - feribot limanının doğusunda - aynı şekilde kalabalıktır. Bunun yerine, limanın batısındaki geniş bir ormanlık park olan Marjan'ın huzur veren yeşillikleri arasında bir mola verin.

Marjan'ın ağaçlık patikalarında dolaşıp 600 fit yakınındaki Telegrin gözlem noktasından Split ve deniz manzarasını izledikten sonra, parkın altındaki Ježinac plajına inerek serinleyin. Bu sırada, sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olan Hırvatistan'ın en büyük heykeltıraşı Ivan Meštrović'in eserlerini takdir etmek için Meštrović Galerisi'ni ziyaret edin. Kendi tasarımı olan ve deniz manzaralarının tadını çıkarmak için 1930'larda inşa edilen lüks yazlık villasını gösteren etkileyici bir sergi alanıdır. Ayrıca, 16. yüzyılda Crikvina kompleksinin içindeki kilisede dini eserlerini görebilirsiniz.

Šolta

Šolta adası, Hvar ve Brač gibi komşularının yerine genellikle göz ardı edilen güzel bir yerdir. Split'in limanından Šolta adasını rahatlıkla görebilirsiniz, ancak bir nedenden dolayı genellikle Hvar ve Brač'ın lehine göz ardı edilir. İnsanlar bu sakin, rahatlayıcı yeri ve güney sahilindeki korunaklı çakıl koylarını kaçırıyorlar - özellikle Senjska, Stračinska ve Školjić'in turkuaz sularını.

Yatçılar muhtemelen Batı kıyısındaki Maslinica köyüne rastlamışlardır, burası iyi donanımlı bir marina ve yakındaki Şeşula Koyu'na derinlemesine oyulmuş. Doğu ucuna doğru, Stomorska da aynı derecede büyüleyici - aynı zamanda yerel Dalmatian çeşitleri ile ödüllü yağ üreten adanın şarap imalathanelerinden bazılarına yakındır. İşte kendinizi ev yapımı deniz ürünleri pâteleri ve zeytinyağı tatlandırmalarını içeren bir şarap tadımı yapmak için Kaštelanac Agroturizam'a uğrayın. İkisi arasında, yerli Dalmatian çeşitleriyle ödüllü yağ üreten milyonlarca zeytinlik bulunmaktadır.

Brač

Hırvatistan'ın plajlarına yönelik ilk izlenim genellikle Brač'ın uzun V şeklindeki Zlatni Rat'ıdır, küçük çakıl taşları neredeyse beyaz kum gibi görünür. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, hem plaj hem de en yakın kasabası Bol, sıcak noktalar haline gelmiştir. Kalabalığı önlemek için Brač'ın sivri kuzey sahilindeki daha küçük köyleri deneyin, özellikle de Mali Ston'un beyaz taş okulu tarafından hakim olunan Pušćica'yı, sahil boyunca uzanan zeytinliklerle çevrili koyun sakinlerinin gözüne giremeyiz.

Batı kıyısında, rahatlayan Milna köyü derin bir limanı sarmalar, zeytinlikler ve bağlar çevresindeki kırsal alana uzanır ve hafif bisiklet sürmeyi sunar. Buradan güney sahilindeki yaklaşık 10 mil boyunca dönüşen yolu takip ederek Brač'ın tarihi eserlerinden biri olan UNESCO listesindeki Blaca Manastırı'na ulaşabilirsiniz, 16. yüzyıl rahipleri tarafından kayalıklara inşa edilmiştir.

Hvar

Hvar adasına, resmi parti noktası olarak Hırvatistan'ın statüsüne rağmen, genç turistler akın akın gelir. Kalabalıktan, tekne partilerinden ve gece kulüplerinden uzak, lavanta tarlaları, bağlar, çam ormanları, çiftlik restoranları ve zeytinliklerin olduğu farklı bir Hvar dünyası vardır.

Hvar Town'un kalabalığından uzakta, feribotlarla ulaşılabilen ana feribot yolunda bulunan oldukça sessiz bir Stari Grad'da daha farklı bir yönünü görün. Venetian mermer sokaklarını keşfedin ve ardından dördüncü yüzyılda Yunanlar tarafından oluşturulan zeytinlikler ve bağlarla kaplı UNESCO listeli Stari Grad Ovası'nda yürüyüşlere başlamadan önce. Doğu'daki bazı küçük balıkçı köylerini ziyaret etmek için doğuya doğru devam edin - Jelsa ve Milna'nın her ikisi de güzel plajlara sahiptir. Vrboska, beyaz taş evlerinin uzun, sinirli limandan akan bir kanalı çevrelediği başka bir seçenektir.

Lastovo

Split veya Dubrovnik'ten üç saatlik feribot yolculuğu, Lastovo'ya ulaşmak için çaba sarf etmeye değer. Tüm ada bir doğa parkıdır ve ormanlar arasından ve terracotta çatılı taş evlerin bulunduğu minik köylerin geçtiği 125 milden fazla yürüyüş yolunu içerir. Bu gerçekten de doğadan uzaklaşmak ve ormanlarda yürüyüş yapmak, sahilde yürüyüşten sonra çakıl plajlarda yatmak ve plaj restoranlarında ızgara deniz ürünleri yemek için harika bir yerdir.

Deniz kenarı köyü Zaklopatica'ya gidin, merkezden yaklaşık sekiz dakikalık bir sürüş mesafesinde bulunan yüksek gözlem bölgesi uzak manzaralar sunar. Arabayı park edin ve daha yüksek manzaralara ulaşmak için yaklaşık 400 yard daha yürüyün. Birkaç küçük ada, dalgıçlar ve şnorkelciler arasında favori yapan Lastovo'yu oluşturur.

Lastovo kadar uzak olan adalar arasında "Mamma Mia! İşte Gidiyoruz" daki başrolünden sonra popülerlik kazanan Vis adası yer alır. Venedik tarzı köylerin, Vis Town ve Komiža da dahil olmak üzere bulunduğu büyüleyici bir yerdir.

Hırvatistan'ın Biokovo Doğa Parkı

Skywalk Biokovo, bir milli park üzerindeki cam tabanlı bir gözlem platformudur.

Plaj severler Makarska Rivierası'nın uzun sahilinde rahatlamışken - özellikle Tučepi, Baška Voda, Brela ve Makarska kendisi - yürüyüşçüler ve dağ bisikletçileri hemen Biokovo Doğa Parkı'nın kaya patikalarına yönelirler. Dinar Alpleri'nin yaklaşık 78 mil karesini kaplayan Biokovo, sizi dağların içine doğru daha yükseklere giderken denizi gösteren cazip bakışlar sunar. Dayanıklı yürüyüşçüler, Hırvatistan'ın ikinci en yüksek dağı olan 5,780 feet yüksekliğindeki Sveti Jure'yi ele almak isteyeceklerdir. Farklı türde heyecanlar Skywalk Biokovo'da sunulur, bu cam tabanlı, hilalin şeklindeki gözlem güvertesi, deniz seviyesinin üzerindeki uçurumun üzerinde durur.

Biokovo'nun hemen kuzeyinde ve bir yolculuk değerinde Omiš'teki coğrafi harikadır. Cetina Nehri, Mostar'ın ünlü taş köprüsü altından akıp, Adriyatik'e dökülmek üzere bir dizi kanyon ve vadiden geçer, kasabayı ikiye böler. Gerçekten sinirinizi test etmek istiyorsanız, Zipline Croatia tarafından işletilen sekiz zipline'dan biriyle kanyonun üzerinden yükseğe uçun.

Neretva deltası

Adriyatik sahilinin çoğunda yan yana uzanan kaba Dinar Alpleri'nin ortasında, Neretva deltası ve vadisinin geniş, düz ve inanılmaz verimli manzarası bulunur. Mostar'ın ünlü taş köprüsü altından akıp, Rogotin ve Blace köyleri arasına dökülen aynı Neretva Nehri, etrafında büyüdüğünüz meyveyi satan yol kenarı tezgahlarından geçerken botla, yürüyerek veya iki tekerlekli bisikletle yavaşça keşfe davet eder. Deniz kenarındaki geniş kumlu Delta Plajı'na oturup, serbestçe kumların üzerinden kaykay yapan uçurtma sörfçülerini izleyin.

Pelješac yarımadası

2022'de Pelješac Köprüsü, Pelješac yarımadasını Bosna'nın kuzeyindeki Hırvatistan anakarasına bağladı.

Dubrovnik'in kuzeyinde bulunan bu uzun kara parmağı, Hırvatistan'ın en iyi bağlarına sahiptir, kırmızı plavac mali ve dingač üzümlerinin sıralar ve sıralarını sıkıştırdı. Kırmızı plavac mali ve dingač üzümlerinin sıralar ve sıralarını sıkıştırdı. Kırmızı plavac mali ve dingač üzümlerinin sıralar ve sıralarını sıkıştırdı. Kırmızı plavac mali ve dingač üzümlerinin sıralar ve sıralarını sıkıştırdı. Pelješac yarımadasından kuzeyden ulaşmak 2022 yılına kadar sık sık Bosna'ya geçmeyi gerektiriyordu, ki bu da Neretva deltasının altındaki 12.4 mil uzunluğundaki kıyıyı, tekrar Hırvatistan'ın güney Dalmaçya sahiline bırakmadan önce sınır kontrollerinden geçiriyordu.

Pelješac'tan kısa bir gezinti yapabilirsiniz - ünlü ada yarımada üzerinde durur - yarımadanın kuzey bölümündeki Orebić'teki feribot ile Korčula'ya ulaşabilirsiniz. Benzer şekilde, Prapratno'daki küçük limandan lüks yeşil Mljet adasına da kolayca ulaşılır. Pelješac'tan ayrılmadan önce, yarımadanın iki ünlü manzarasını ziyaret etmek isteyeceksiniz: Mali Ston'un istiridye yatakları ve 14. yüzyıldan beri Ston köyünü çevreleyen dev taş duvarları.

Elaphiti adaları

Dubrovnik'in eski limanında dolaşın ve saniyeler içinde Elaphiti adalarına günübirlik geziler sunulacaktır, şehrin kuzeyinde bulunurlar. Tüm üç yerleşik adayı - Koločep, Lopud ve Šipan - ziyaret etmek için bir gün yeterlidir, ancak gezginlerin gitmesinden sonra huzurun tadını çıkarmak için birini seçmek daha tatmin edicidir. Şipan, en büyüğü olup arabaların kabul edildiği tek adadır, ancak burada tatmin edici bir his vardır. Yapacak pek bir şey yok ama zeytinlikler arasında (adadaki büyük bir kısmını kaplar) dolaşmak, çakıl plajlarda yüzmek ve taze ızgara balık yemek. Bu, tam anlamıyla Dalmaçya'nın yaz yaşamının özüdür.

Dubrovnik bölgesi

Dubrovnik'in eski şehrinde yaz aylarında bulunmuş herkes, şehrin Hırvatistan'ın en çok ziyaret edilen yeri olduğunu duyduğunda şaşırmayacaktır. Kalabalıklar dayanılmaz olabilir ve birçok gezgin, ülkenin kıyılarının son uzantısında bulunan köylerde kendilerine bir üs kurmayı tercih eder - dolaşmak için iyi bir otobüs ağı vardır. Dubrovnik'in yaklaşık 15 mil güneyinde bulunan Cavtat, şehre alternatif olarak popülerliğini sürekli olarak artırmıştır. Veya Dubrovnik'in kuzeyine bakın - 40 dakikalık bir sürüş mesafesinde olan Slano, pine ağaçlarıyla çevrili koyun sakin sularında dinlenmezken Trsteno Arboretumu'nu ziyaret etmek için uygun bir yerdir.