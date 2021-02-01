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NEDEN OMEGA-3’TEN ZENGİN BESLENMELİYİZ ?

Sağlıklı bir yaşam için hayatımızdan eksik etmememiz gereken bir yere sahiptir

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:05
7 Okunma
NEDEN OMEGA-3’TEN ZENGİN BESLENMELİYİZ ?

BÜŞRA AKTURAN

Yağlar vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besin gruplarından biridir ve kendi arasında çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlardan biri ise adını sıkça duyduğumuz omega-3 yağ asitleridir. Omega-3, vücut tarafından üretilemediği için dışardan yiyeceklerle veya takviye olarak alınması oldukça önemlidir. Bu çoklu doymamış yağ asiti dünyada en çok kullanılan besin takviyelerinin başında gelir. Sağlıklı bir yaşam için hayatımızdan eksik etmememiz gereken bir yere sahiptir. Peki bu kadar önemli olan omega-3’ün sağlığımıza faydaları nelerdir?

* Bağışıklık sistemini güçlendirir

* Beyin gelişimi ve sağlığı için gereklidir

* Kolesterolü düşürücü etkisi vardır

* Göz retinasının sağlığı için önemlidir

* Kanserle savaşta olumlu etkileri vardır

* Canlı bir cilt ve sağlıklı saçlar için önemlidir

* Eklem ve kemik sağlığına yardımcı olur 

* Kalp sağlığında önemli etkileri vardır

* Kas, kemik ve eklem ağrılarını azaltır

* Depresyonu önlemeye yardımcı olur

Omega-3 ‘ün Anne- Bebek Sağlındaki Rolü;

Omega-3 yağ asitleri, anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir. 

* Bebeğin beyin gelişimini destekler

* Görme işlevinin oluşması için gereklidir

* Erken doğum riskini azaltır

* Anneyi doğum sonrası depresyondan korur 

Kimler OMEGA-3 Takviyesi Kullanabilir?

Çocuk, yetişkin, yaşlı herkes omega-3 takviyesi kullanabilir. Fakat kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa önce doktora danışılmalıdır. Ayrıca omega-3 takviyesi alırken ışık geçirmeyen bir ambalajda ve İFOS belgesinin olmasına özen gösterilmelidir. 

Depresyon eğiliminiz varsa, agresif, öfkeli ve moralsizseniz, alzheimerdan korunmak istiyorsanız, çocuğunuzun hiperaktivite problemi, huysuzlukları, uyku ve konsantrasyon bozukluğu varsa, kalp hastalıkları riski altındaysanız, iltihabi romatizmanız varsa, kan lipit değerleriniz yüksekse (LDL,kolesterol) omega-3 yağ asiti tüketiminize özen gösterin ve omega-3 takviyesi kullanmak için doktar ve diyetisyeninize başvurun. 

OMEGA-3 ‘TEN ZENGİN BESİNLER 

Yağlı balıklar, omega-3 yağ asidinin iki temek türü olan DHA ve EPA açısından çok iyi kaynaklardır. Ceviz ve çeşitli yağlı tohumlar gibi bitkisel kaynaklar ise ALA bakımından zengindir. ALA’yı karaciğerimiz EPA ve DHA’ya çevirebilir. Fakat yine de hayvansal kaynaklardan direkt DHA veEPA olarak almak vücudumuz için önemlidir. Omega-3’ten zengin besinleri şöyle sıralayabiliriz;

* Somon 

* Uskumru 

* Hamsi 

* Sardalya 

* Ton balığı 

* Keten tohumu ve yağı 

* Kendir tohumu 

* Ceviz ve ceviz yağı

* Avakado

* Chia tohumu 

* Semizotu

* Brokoli

Önce Vatan Gazetesi

NEDEN OMEGA-3’TEN ZENGİN BESLENMELİYİZ ?
NEDEN OMEGA-3’TEN ZENGİN BESLENMELİYİZ ?
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