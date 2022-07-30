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Maymun Çiçeği: Brezilya ve İspanya'da ilk ölümler

Brezilya Sağlık Bakanlığı, kemoterapi gören 41 yaşındaki bir lenf kanseri hastasının maymun çiçeğine yakalandığını ve Perşembe günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamayı takiben İspanya Sağlık Bakanlığı, hastanede yatan 120 maymun çiçeği hastasından birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:43
Maymun Çiçeği: Brezilya ve İspanya'da ilk ölümler

Brezilya Sağlık Bakanlığı dün açıklama yaparak maymun çiçeği kaynaklı ilk ölümün Perşembe günü meydana geldiğini duyurdu. Bakanlık, 41 yaşındaki erkek hastanın kanser tedavisi sebebiyle kemoterapi gördüğünü ve bağışıklık sisteminin baskılanmış (zayıflamış) olduğunu ifade etti.

VÜCUT SIVILARIYLA DOĞRUDAN TEMAS

Bakanlık, ülkede maymun çiçeği virüsünü denetim ve kontrol amacıyla bir Acil Durum Operasyon merkezi kurduğunu belirterek “Mevcut epidemiyolojik senaryoya göre hastalığın bulaşma oranı, ortalama yaşı 33 olan erkekler arasındadır. Vakalar São Paulo, Rio de Janeiro ve Minas Gerais'te yoğunlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Daniel Pereira, hastalığın çok düşük ölümcül riski bulunan bir bulaşıcı hastalık olduğunu ifade ederek “Bulaşma, Kovid-19'dan farklı olarak, yalnızca bulaşıcı yaralarla veya bu yaralanmalardan kaynaklanan vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla gerçekleşir” dedi.

İSPANYA’DA 120 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI HASTANEDE

İspanya Sağlık Bakanlığı, Brezilya’nın ardından Avrupa'nın maymun çiçeğine bağlı ilk ölümü açıkladı. Açıklamada, İspanya’daki 3 bin 750 maymun çiçeği hastasından 120’sinin hastaneye kaldırıldığını ve birinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinin bir üyesidir, ancak çok daha az şiddetli olup uzmanlar enfeksiyon olasılığının düşük olduğunu vurguluyor. Çoğunlukla orta ve batı Afrika ülkelerinin uzak bölgelerinde, tropikal yağmur ormanları bölgelerinde rastlanmaktaydı. Ancak Mayıs 2022’den itibaren virüs bölgesine terk ederek dünya geneline yayılmaya başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Sağlık BakanlığıBrezilyaIspanyaMaymun çiçeği
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