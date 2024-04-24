Genellikle östrojen hormonunun neden olduğu ve iyi huylu tümör olarak bilinen miyomlar, üreme dönemindeki her 5 kadından 1’inde görülmektedir. Oldukça yaygın olarak rastlanılan miyomlar, rahmin kas tabakasından kaynaklı ortaya çıkar. İyi huylu tümör olarak adlandırılır ve çok ender vakalarda kansere dönüştüğü görülmüştür.

Miyom nedir?

Miyom, doğurganlık çağında rahimde sıkça ortaya çıkan anormal dokudur. Sıkça rastlanılan bir kadın hastalığıdır ve rahmin kas tabakasından kaynaklanır. İyi huylu tümör olarak bilinir ve kansere dönüştüğüne çok vakada rastlanılmıştır.

Tıp dilinde fibroid ya da leimyoma olarak bilir ve 30 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda daha fazla görülür. Tam olarak neden olduğu anlaşılmayan bu dokuları önlemek mümkün değildir. Bununla birlikte östrojen hormonunun, miyom büyümesini hızlandırdığı düşünülür. Genel olarak kişilerde belirtilere yol açmayan miyom hormanal değişikliklerle kendisini gösterebilir. (Adette düzensizlik, adet arası kanama vs..) Boyutları 1, 1.5 cm arasında değişir, pembe renkli ve yuvarlak şekillidir.

Belirtilerin şiddeti; miyomun sayısı, boyutu ve konumuna göre değişir

Çoğunlukla belirti göstermeyen iyi huylu tümör olan miyomlar, başka bir şikayetle, yapılan jinekolojik muayene sırasında ya da hamilelik nedeni ile yapılan ultrasonlarda rastlantı sonucu tespit edilirler. Kadınlar bir ömür boyunca miyomu olduğunu fark etmeden sağlıklı bir şekilde yaşayabilir. Miyom varlığında karşılaşılan belirtileri sıralayacak olursak;

· Adet kanası miktarında artış,

· Adet kanamasının normalden uzun sürmesi,

· İki adet dönemi arasındaki sürenin kısalması,

· Ara kanama,

· Anemi,

· Karın bölgesinde baskı hissi,

· Sindirim sorunları,

· Kabızlık,

· Sık idrara çıkma ihtiyacı,

· Mesanenin tam olarak boşaltılamaması,

· Cinsel ilişki sırasında ağrı,

· Cinsel ilişki sonrasında kanama,

· Sırt ağrısı,

· Bacak ağrısı,

· Karın ağrısı.

Neden rahimde miyom oluşur?

Hormonal değişimler

Östrojen hormonunun miyom gelişiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Adet döngüsü içerisinde değişiklik gösteren östrojen, miyomların büyüme hızını da doğru orantıda etkiler. Menopoz dönemin olan kadınlardaki miyomların küçülme eğiliminde olması da aynı durum ile açıklanabilir.

Genetik

Ailede miyom bulunması, kişide de miyom bulunma olasılığı artırır.

Gebelik dönemi

Gebelikte, östrojen ve progesteron hormonlarının üretiminde artış görülür. Bu nedenle de miyomlar bu dönemde artış gösterebilir.

Çevresel faktörler

İlk adeti küçük yaşta görmek, doğum kontrol hapı kullanmak, D vitamini eksikliği, kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçmak ve alkol tüketmek gibi etkenlerin miyom oluşunda etkili olduğu düşünülmektedir.

Şikayetlerin şiddeti tedavi gerekliliğini ediyor olabilir

Herhangi bir şikayete yol açmayan be tamamen rastlantısal olarak tespit edilen miyomlar herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak düzenli periyotlara takip edilmesi gerekir.

Eğer tespit edilen miyomlar belirtilere yol açıyorsa ve belirtilerin şiddeti artmışsa tedavi edilmesi gerekebilir. Tedavi, genelde cerrahi yöntemler ile uygulanır. Ameliyat kararında hastanın yaşı, şikayetleri, miyom sayısı ve yerleşimi, hastanın çocuk sahibi olup olmadığı önemli etkenlerdir.