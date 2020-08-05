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LİTOTERAPİ

Yüzyıllar boyu kendilerine yüklenen anlam sebebiyle artık o enerjinin taşıyıcısı olurlar.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 23:33
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LİTOTERAPİ

ELİF KİRAZ

Tarih boyunca hükümdarların, kraliçelerin, ellerini, taç ve tahtlarını süsleyen, masallarda geçen kristal küreler, Anadolu’da nazar kolyelerinde kullanılan doğaltaş’lar nelere yarar?

Her ay bir doğal taşı tanıtacağımız aslında mineral olan bu doğal mucizelerden nasıl faydalanacaksınız?

Toprak altında yüzyıllar boyu minerallerin katılaşması sonucu oluşan doğaltaşlar, yapı, renk, yaydıkları titreşim ve ihtiva ettikleri mineral değerlerine göre farklı şekillerde kullanılır. 

Yüzyıllar boyu kendilerine yüklenen anlam sebebiyle artık o enerjinin taşıyıcısı olurlar.

2020 bir çok değişiklik getirdi yaşamımıza, bir çok doğa olayı ve yine bir çok astrolojik etkiler yaşamlarımızı etkiledi.

Bu değişim ve dönüşüm elbette sancılı etkilere’de sebep oldu, bu etkilerin negatif titreşimlerini yaşamınızda önce farkındalık sonra kristal kuvars, garnet, lepidolit, pembe kuvars gibi sevginin temsili ve negatifi toplama özelliği olan bu doğal taşları evinizde, üzerinizde taşıyarak azaltabilirsiniz.

Bu taşların gerçek olanlarını bizden temin edebileceğiniz gibi aldıktan sonra önce su altında bir kaç dakika tutarak daha sonra toprak içinde bir gün bekleterek temizlemenizi daha sonra en yüksek faydasını alanınıza yayması niyetiyle kendinize kodlayabilirsiniz.

Her işin başı niyettir. Niyet sistemde adres belirtmektir, bu noktadan hareketle eylemlerinize başlamadan önce yukarıda belirttiğim niyet cümlesini kurarak ilerlemenin faydasını göreceksiniz. 

Litoterapi, kristallerin enerjilerinin insan vücuduna yayılarak organizmayı düzene sokmasının bilimi ve sanatıdır. 

Hangi taşı nerde nasıl kullanacağınızı bilmek önemlidir. Hala hasırda devam eden eğitimlerimize katılarak bu sistemi öğrenebilirsiniz. 

Her ay doğanın mucizelerini barındırılan doğal taşlarımızı tanıtacağımız yazılarımızı takip ederek yaşamınıza bu güzellikleri katmak adına bir adım atacaksınız. Yolunuza nur olsun.

Önce Vatan Gazetesi

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LİTOTERAPİElif Kirazönce VatanFunda Akosman ErmanPapatya
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