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Koronovirüs köpeklerden insana geçer mi?
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Koronovirüs köpeklerden insana geçer mi?

Koronovirüs köpeklerden insana geçer mi gibi bir çok soru işareti var.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 23:36
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Koronovirüs köpeklerden insana geçer mi?

TAGİ GÜLÜSTANZADE

Şu anda köpeklerden bu virüsün insanlara bulaşabileceğine dair bazı açıklamalar var.

Çin’de ortaya çıkan ve insanların hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü. Peki kedi veya köpeklerden insanlara corona virüsü bulaşır mı? 

Sosyal platformlarda yapılan paylaşımlar, insanların aklına ciddi anlamda kedi ile köpeklerden corona virüsü bulaşıp bulaşamayacağı ile ilgili soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. 

Bu virüs kedilere bulaştığında ishalle kendini gösterirken, köpeklerde ise kum misali ishale sebep olabilmektedir. 

Kedideki corona virüsü köpeğe geçmiyor ve aynı zamanda köpekteki corona virüsü de kediye geçmez. Zoonoz yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar bulunuyor ancak kedi ile köpeklerdeki corona bu hastalıklar arasında bulunmuyor. Yani kedi ile köpekteki corona virüsü insanlara bulaşmıyor. 

Kedilerde görülen FIP hastalığı ise corona virüsünün mutasyona uğraması ile ortaya çıkıyor. Ancak bu haliyle de ne insanlara ne de köpeklere bulaşmıyor.

Köpekler için tamamıyla etkili corona aşısı bulunurken, kediler için işe yarayan herhangi bir aşı bulunmuyor. 

Corona Virüsünün Hayvanlardan İnsanlara Geçmesi İle İlgili Türk Veteriner Hekimleri Basın Toplantısı Düzenledi 

Corona virüsünün hayvanlardan insanlara geçip geçmeyeceği son zamanlarda tartışma konusu oldu. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bu konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. 

Toplantıda, şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Evcil hayvanı olan vatandaşlara da “hijyen kurallarına uyun” çağrısı geldi. 

Türk Veteriner Hekimler Birliği’nce corona virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığı ile ilgili, “Hastalığın yayılmasında köpeklerin herhangi bir rol oynadığına ya da köpeklerin bu hastalığa yakalandıklarına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır” açıklamasını yapıldı. 

Hong Kong’ta 26 Şubat’ta bir köpekte bu virüse rastlandığını fakat virüsün insandan o hayvana bulaştığı belirtilen toplantıda “Covid-19 yayılmasının nedeni insandan insana bulaşmadır. 

Şu ana kadar evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır” şeklinde açıklama geldi. 

Corona Virüs Hastası ve Şüphelisi Olan Hayvanlarla Temas Gerçekleştirilmemeli Türk Veteriner Hekimler Birliği; evcil hayvanı olan vatandaşlarımızın virüs tehdidine karşı hijyen kurallarına uymaları ve, “Hayvanlarla temas içindeyken, bakımları yapıldığında temel hijyen ile biyogüvenlik kurallarına daima uyulmalıdır. 

Bu kurallar; hayvanlara yaklaşmadan ya da yaklaştıktan sonra ve hayvanların yemeklerine, eşyalarına temas etmeden öncesinde ve sonrasında ellerin yıkanmasını ve aynı zamanda çok yakın temastan kaçınmayı içermektedir” açıklaması geldi.(veteriner hekimler odası) 

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Tagi Gülüstanzadeönce VatanPapatyaFunda Akosman ErmanKORONOVİRÜSKöpekİnsanSağlık
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