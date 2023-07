Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kızılay Derneğinin Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Türk Kızılayın kurulduğu günden beri asil bir merhamet ve karşılık gözetmeyen iyilik duygularının adı olduğunu ifade eden Koca, tüm dünyada Türkçenin en bilinen kelimelerinden bir tanesinin Kızılay olduğunu söyledi.

Kızılayın tüm gönüllülerine minnettar olduklarını vurgulayan Koca, "Bu minnettarlık Kızılay kadar eskidir. Kızılay, dünyadaki mazlum ve mağdurların, yardıma muhtaçların karşısında, insanımızın vicdanın ifadesi, merhametinin tezahürüdür. Ülkemizde ise insanımızın güvence olarak gördüğü güçlü geleneğe sahip bir kurumdur." dedi.

Kızılay gibi iyilik köprüsü olan ve merhamet duygusunu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumların insanla bağını geleceğe daima güçlü taşıdığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır. Türkiye'de insan kalbine dokunacak başarı hikayeleri yazma imkanına Kızılay kadar sahip ikinci bir kurum olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama bir şartla, anlatmadığımız şeyin hikayesi olmaz. Yakın geçmişten, kendimizi yeterince anlatmadığımız veya buna pek fırsat bulamadığımız sonucunu çıkartmakta sanırım hemfikiriz."

"Bu güzide kuruluşumuzun çalışmalarının gölgelenmesini yanlış buluyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Türkiye'nin dünyada insani yardımlarını en fazla artıran ülkelerin başında geldiğini belirterek, son yıllarda 127 ülkede 181 milyon kişiye yardım eli uzatıldığını anlattı.

Türk Kızılayın afetler başta olmak üzere olağanüstü koşullarda akla gelen ilk kurum olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Kızılay, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkasya'ya kadar dünyanın dört bir yanında insani yardımları ilk ulaştıran, çalışmalarıyla da en çok parlayan kurumlardan biri olmuştur." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının afetzedelere yardım elini uzattığını anımsatan Sarıeroğlu, depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmaların bölgede yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılayın da bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sarıeroğlu, "Bu güzide kuruluşumuzun deprem bölgesindeki çalışmalarının siyasi çıkarlar ve suni gündemlerle gölgelenmesini yanlış buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Kızılayı bir kariyer değil, bir emanet olarak görürüz"

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Kızılay çalışanları ve gönüllerinin deprem bölgesinde çalışmalarını özveriyle sürdürdüğünü bildiren Yılmaz, "Deprem çok büyüktü, coğrafya çok genişti, seçim ortamıydı; insanlar yaşadığı acının büyüklüğüyle baş etmeye çalışırken maalesef bazı insanların bu acıyı kullanmaya çalıştıklarını da gördük. İşte o noktada, biz Kızılaycılar olarak milletimiz için ayağımızı sağlam bastık ve kimseden taltif beklemeden, 'kim, ne diyor' diye bakmadan, yalnızca Allah rızası için iyilik yapmaya, yardıma koşmaya, gece gündüz çalışmaya devam ettik." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, olağanüstü genel kurulda bir bayrak değişimi yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Kızılaycılar olarak biliriz ki hangi görevde olursak olalım Kızılaycılık ruhu bakidir, devam eder. Bizler Kızılayı bir kariyer değil, bir emanet olarak görürüz. Kızılay hepimizin emaneti. Bu emanette 155 yılın birikimi, bu kurumdan fayda görmüş öksüzün, yetimin, mazlumun ve muhtacın duası var. Bu emanette bugün ve gelecekte, ülkemizde ve dünyada yardım bekleyen insanların umudu var. Hepimizin önceliği bu emanete sahip çıkmak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği olağanüstü genel kurulda, konuşmaların ardından, derneğin yeni yönetiminin belirlenmesi için oy verme işlemine geçildi.

AA