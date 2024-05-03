Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın cep telefonu yazışmalarını kayda alarak haberleştiren NOW TV'ye idari para cezası ve idari yaptırım, "Türkiye'nin Gündemi" isimli programın yayın konuğu Rifat Serdaroğlu'nun bazı siyasetçiler ve kişileri hedef alan açıklamaları nedeniyle de Tele 1'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü.

Kurul, AK Parti Bursa Milletvekili Varank'ın cep telefonundaki özel yazışmalarını haber yapan NOW TV'ye "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verilen ifşası" nedeniyle idari para cezası verdi.

Kanala, Adalet Bakan Yardımcısı Can'ın da özel mesajlaşmalarını gizlice kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. 6112 sayılı kanunda yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmü yaptırımın gerekçesi olarak gösterildi.

Üst Kurul, Tele 1'deki "Türkiye'nin Gündemi" isimli programın yayın konuğu Rifat Serdaroğlu'nun, bazı siyasetçileri ve kişileri hedef alan açıklamalarını da ele aldı.

Serdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını değerlendiren RTÜK, kanalın, yasadaki "kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğine karar verdi. Kanala idari para cezası yaptırımı uygulandı.