Yurt genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

İstanbul

İstanbul'da Eyüpsultan Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı'ndaki etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Gül yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'nin her tarafında ormanlarda yangına sebebiyet olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten, ateş yakmaya yarayan, tehlike arz eden çöp ve atıkların toplanacağını söyledi.

İstanbul Öğrenci Meclisinin, okullardaki temsilcileriyle birlikte çöp ve atıkları toplayacaklarını ifade eden Gül, etkinliğin hem çevre bilincinin oluşması hem de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Yangınların tamamına yakınının insan kaynaklı olduğunu dile getiren Gül, "İstanbul'umuzda bu sene kazasız, belasız, yangınsız bir yıl geçirmeyi diliyoruz. Bu anlamda katkısı olan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, mesai arkadaşlarımıza, kaymakamımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, protokol üyeleri ve öğrenciler, yangına sebebiyet olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten, ateş yakmaya yarayan çöp ve atıkları topladı.

Etkinlikte ayrıca ağaç budandı ve çimler biçildi.

Konya

Konya Orman Bölge Müdürlüğünün Altınapa Barajı çevresindeki ormanlık alanda gerçekleştirdiği etkinlikte, yangına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve atıklar toplandı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, son yıllarda Türkiye'de artış gösteren büyük orman yangınlarına dikkati çekti.

Yılda ortama 2 bin 600 orman yangını çıktığına değinen Bal, bunların yüzde 87'sinin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Programda, Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner de orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerle ilgili bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, emniyet, jandarma ve bazı kurumların personeli ile öğrenciler katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Karaman

Karaman'da çamlık alanlarda çöp toplama ve ağaç budama etkinliği düzenlendi.

Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner, Gökçe çamlık alanında düzenlenen programda, orman yangınlarının çöp temizliği, çalı toplanması ve ağaç budaması gibi önleyici önlemlerle azaltılabildiğini söyledi.

Etkinlikte, çamlık alanda bulunan çöpler toplandı, ağaç dipleri temizlendi, budama yapıldı.

Programa, Karaman Vali Yardımcısı Fatih Baysal, kurum müdürleri, gençlik merkezi üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bursa

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisindeki ormanlık alanda yapılan etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, bazı arama kurtarma ekipleri, mahallelerin afet gönüllüleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle orman yangını oluşma riskinin daha da arttığını söyledi.

Etkinliğe katılanlar, söz konusu mevkideki çöpleri ve yanıcı etkiye sahip unsurları topladı.

Eskişehir

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda Kocakır Ormanı'ndaki etkinliğe Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve diğer ilgililer ile gönüllüler katıldı.

Vali Aksoy, yaptığı konuşmada, hayati öneme sahip ormanların korunması ve kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret eden Aksoy, "Daha duyarlı hale gelmek, toplumun bütün kesimlerinin orman yangınları konusunda hassasiyetlerini üst noktalara taşımak oldukça önemli. Bu tür etkinliklerde toplumsal duyarlılığın daha üst noktaya taşıma bakımından bizlere önemli bir katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Etkinlik, ormanlık alandaki temizlik çalışmasıyla sona erdi.

Balıkesir

Balıkesir'de "Orman Benim" etkinliği kapsamında merkez Karesi ilçesi Kabakdere Mahallesi kırsalındaki çöpler temizlendi.

Piknik alanı da olan bölgedeki çok sayıda çöp, torbalara konularak istiflendi.

Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, gazetecilere, bu çalışmayı orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ali Taşyürek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç ile arama kurtarma ekipleri, mahalle afet gönüllüleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde, Safiye Hüseyin KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresindeki ormanlık alanda bulunan çöp ve atıklar katılımcılar tarafından temizlendi.

Etkinlikte konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, orman yangınlarını önlemek bakımından önemli bir farkındalık çalışması yaptıklarını anlattı.

Etkinliğe, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, kurum ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kütahya

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, 100. Yıl Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda düzenlenen "Orman Benim" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu kampanya ile toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bölgenin çöplerden temizlenmesi, ağaçlarda budama ve bakım çalışmasının yapılmasıyla etkinlik tamamlandı.

Elazığ

Elazığ'da Fırat Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bugün 81 il ve tüm ilçelerde gerçekleşen etkinliğin önemine değindi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, kurum müdürleri, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.​​​​​​​

Şırnak

Şırnak'ta da kampanya kapsamında Yeni Mahalle Şırnak Cizre kara yolundaki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöp topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

Etkinlikte, Vali Cevdet Atay'a Orman İşletme İl Müdürü Reşit Tunç kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Abdürrahim İvez, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bingöl

Bingöl'de ise çöp ve atıkların ormanda neden olduğu yangınlara dikkat çekmek için Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bingöl Şehitlik Anıtı'nın yanındaki çamlık alanda düzenlenen etkinlikte, temizlik ve ağaçlarda alt dal budaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin destek verdiği etkinlikte, çöplerin temizlenmesiyle orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Samsun

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası Samsun'da da yapıldı.

Kampanya kapsamında öğrencilerle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ağaçlandırma alanında torbalarla çöp topladı.

Programa katılan Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, gazetecilere, kendilerinin de farkındalık kampanyasına katıldıklarını söyledi.

Çorum

Çorum'da da kampanya kapsamında öğrencilerle sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri, Sanayi Sitesi civarındaki ağaçlandırma alanında çevre temizliği yaptı.

Temizlik çalışmasına katılanlar, onlarca torba dolusu çöp topladı.

Etkinliğe katılan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'un yüzölçümünün yüzde 38'inin ormanlık alanlardan oluştuğunu, temizlik yapılarak ormanlık alanlarla ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tokat

Tokat'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında Topçam Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda program düzenlendi.

Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, öğrenciler, öğretmenler, jandarma, polis ve orman personeli ile temizlik yapacaklarını belirterek, "Lütfen doğaya çöp atmayalım. Doğamızı kirletmeyelim." dedi.

Etkinlikte yaklaşık 20 poşet çöp toplandı.

Amasya

Amasya'da da ormanlarda bulunan yangınlara karşı zararlı madde ve çöpler, düzenlenen etkinlikle toplandı.

Amasya Millet Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yılmaz Doruk, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, gazetecilere, sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları açısından riskli bir döneme girildiğini söyledi.

Kastamonu

"Orman Benim" kampanyası kapsamında Doğu Çevre Yolu'nun Çerçi köyü mevkisinde program düzenlendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı meydana geldiğini belirtti.

Programda, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı komandoları ve katılımcılar, yol kenarındaki ormanlık alana atılan çöpleri topladı.

Adana

Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri ve orman yangınlarına sebep verebilecek atıkları topladı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de, Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, diğer protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

Vali Pehlivan, orman konusunda hassasiyetin en yüksek seviyede olması gerektiğini belirtti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da orman teşkilatı olarak yangınlarla ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ormanlık alandaki çöpleri ve orman yangınlarına neden olacak atıkları topladı.

Etkinliğe polis ve jandarma ekipleri de katıldı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Yıldırım Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte de katılımcılar, çöp topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bugün 81 il ve tüm ilçelerde gerçekleşen etkinliğin önemine değindi.

Arsuz ilçesinde de Karahüseyinli Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, çöp toplayıp, fidan dikti.

Sakarya

Sakarya Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Arifiye ilçesindeki İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yürüyüş yapıldı, çöp toplandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında yapılan çalışmalarla orman yangını riskinin en aza indirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Vatandaşlara kampanyaya destek olma çağrısında bulunan Terzi, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve öğrenciler, tabiat parkında atık topladı.

Programa, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bolu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Sarıcalar Yayla Yolu Çatal Deresi mevkisinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde orman personeli tarafından yangına sebep olabilecek ağaçların yere yakın dalları kesildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangınların "Türkiye'nin akciğerleri" olarak nitelendirilen ormanlar için büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Şentürk, özellikle yaz aylarında sigara izmariti, piknik ateşi veya anız yangınları gibi nedenlerle orman yangınları çıktığına dikkati çekerek, etkinlikle bu konuda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Etkinlikte daha sonra Vali Vekili Abdullah Şen, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar çevredeki çöpler ile orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı.

Düzce

Düzce'de Kent Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, kurum müdürleri, kooperatif başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Aslan, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin ve hassasiyetin üst seviyede olması gerektiğini söyledi.

Çevrenin kirletilmesinin başta iklim değişikliği, orman yangınları gibi birçok olumsuzluğa yol açtığına işaret eden Aslan, orman ve çevre konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte daha sonra Vali Aslan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler çöp topladı.

Karabük

Karabük'te Çamlık Kent Ormanı'nda Vali Yardımcısı Erol Özkan, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte, orman yangınlara karşı zararlı maddeler ve atıklar toplandı.

Kırımlı, gazetecilere, kampanyanın hedeflerinden bahsederek, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Özellikle son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok büyük yangınlar çıktı. Halkımıza ormanların bizlere emanet olduğu bilincini oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Berat Aslan da ormanları çok sevdiğini belirterek, "Ormanlara sahip çıkmalıyız." dedi.