Haber: Mert Osman Erman

Videoda, onun uygulamayı hızlı para kazanmanın bir yolu olarak överken görülüyor.

"Bu videolar sahte. Teknolojinin yaygın kötüye kullanımını görmek rahatsız edici," dediği X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı.

Tendulkar, derin sahte videolara karşı konuşan son Hindistan ünlü isimlerden biridir.

Birkaç ay önce aktris Rashmika Mandanna, derin sahte bir videosu viral olduktan sonra insanlara bu tür materyali paylaşmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Mandanna'nın yüzü, bir İngiliz-Hint kadınının paylaştığı bir Instagram videosuna monte edilmişti ve bu, Hindistan'da teknolojinin kötüye kullanımı hakkında bir tartışma başlatmıştı.

Olayı "son derece korkutucu" olarak nitelendiren aktris, kızların böyle bir durumla karşılaşırsa konuşmalarını istemişti.

Alia Bhatt, Kajol ve Katrina Kaif gibi diğer Hindistanlı aktrislere de derin sahte videolar hedef olmuştur.

Tendulkar'ın durumunda, video ayrıca onun kızının oyun uygulamasını düzenli olarak kullandığını söylediğini gösteriyordu.

"E-postalara karşı uyanık ve duyarlı olmaları gerekiyor. Onların tarafından hızlı bir şekilde hareket etmek, yanlış bilgilerin ve derin sahtelerin yayılmasını durdurmak için kritiktir," dediği ikonik beyzbolcu yazdı.

2013 yılında emekli olan Hindistan'ın en sevilen kriketçilerinden biri olan Tendulkar, birçok üst düzey markayı destekliyor.

Tendulkar'ın gönderisine cevap olarak, Hindistan'ın bilgi teknolojisi (BT) bakanının genç bakanı Rajeev Chandrasekhar, "derin sahtelerin ve yapay zeka tarafından desteklenen yanlış bilgilerin" internet kullanıcılarının güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Hindistan'ın BT kuralları gereğince, sosyal medya platformları, "hiçbir kullanıcı tarafından yanlış bilgi yayınlanmamasını" sağlamak zorundadır. Bu kurallara uymayan platformlar, Hindistan yasaları uyarınca mahkemeye çıkarılabilir.

Chandrasekhar ve federal BT bakanı Ashwini Vaishnaw daha önce derin sahtelere karşı konuşmuşlardı.

Kasım ayında Vaishnaw, sosyal medya platformları ve yapay zeka şirketleriyle bir toplantı düzenlemiş ve hükümetin derin sahtelerle başa çıkmak için "net, uygulanabilir bir plan" sunacağını söylemişti.