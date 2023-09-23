İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı Rumeysa Çevlik, öğrencilerinin hayallerinden yola çıkarak hayata geçirdiği “Doğadaki Sınıf” çalışmasıyla çocukların hayatında fark yaratmaya devam ediyor.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. sezonunda 'Fark Yaratan' seçilen Rumeysa Çevlik, 8 yıldır görev yaptığı Kayasuyu İlkokulu’na ilk geldiğinde okul öncesi eğitim için ayrılan mekanının uygun şartlarda olmadığını ve diğer öğretmenlerin de burada mutsuz olduğunu fark ederek çalışmalarına başladı.

Öğrencilerinin hayallerine kulak veren Rumeysa öğretmen, sıfır maliyetle açık hava sınıfı kurarak eğitimi doğaya taşımayı başardı. Açık hava sınıfında kullandığı tüm materyalleri doğa ile uyumlu, geri dönüştürülebilen ve evlerde kolaylıkla bulunabilen malzemelerden tercih etti.

Bu öğrenme ortamlarına taşıdığı eğitim modeli için dünyadaki iyi örneklerden ilham aldı. Yaptığı çalışmalarla öğrencilerinin okula daha istekli gelmelerini sağlayan Çevlik, çocukların merak duygularını sınırsızca yaşamasını da fırsat sağladı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğup büyüyen Rumeysa Çevlik'in hikayesi, evlendikten sonra başladı. Üniversite hayalinden vazgeçmeyen Çevlik, öğretmen olma idealini gerçekleştirmek üzere Konya’daki Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazandı. Mesleğine sevgisinin sınırsız olduğunu söyleyen Rumeysa öğretmen, ilk olarak Mardin’de görev yaptı.

1,5 yılın ardından Osmaniye’ye geri dönerek Kadirli’de çalışmaya başlayan Çevlik, 'Doğadaki Sınıf' olarak adlandırdığı çalışmasında 'Buradaki çocuklar için en güzelini yapmam gerekir' düşüncesiyle okuldaki her alanı yenilikçi öğrenme ortamına dönüştürmek için kolları sıvadı.

İlk olarak okul öncesi eğitimde sıklıkla kullanılan plastikleri, kağıtları ve geri dönüştürülmesi mümkün olmayan malzemeleri kullanmaktan vazgeçerek bir ekolojik sınıf kuran Çevlik, tek kullanımlık plastikleri, süsleme malzemelerini kullanmadığı sınıfında kağıt kullanımını da en aza indirerek çocuklara doğayı koruma bilinci aşılamayı hedefledi.

Salgının da etkisiyle bir açık hava sınıfı oluşturmaya karar verdi

Ardından Kovid-19 salgının da etkisiyle Rumeysa öğretmen, bir açık hava sınıfı oluşturmaya karar verdi. Çevlik, sıfır maliyetle oluşturduğu açık hava sınıfında kullandığı tüm malzemeleri köyden, doğadan ve evlerde kullanılmayan ürünlerden elde etti.

Soğuk havalarda da dışarıda eğitimin sekteye uğramaması için uygun kıyafetleri sağlayacak sponsorlar bulan Çevlik, oluşturduğu açık hava sınıfında Günlük Yaşam Becerileri Atölyesi, Bitki Gözlem Alanı, Tarım Alanı, Böcek Oteli gibi farklı öğrenme istasyonları tasarladı. Çevlik, çocukların yaparak ve deneyerek öğrenmesine olanak sağladı.

Rumeysa öğretmen, sınıfta okudukları bir kitapta karşılarına çıkan ağaç evi çocukların çok sevmesi ve kendilerine ait bir ağaç ev olmasını istemeleri üzerine ağaç ev inşa etmek üzere destek arayışlarına başladı. Çevlik, uzun süre aradığı desteği bulamadı ancak çocukların çok istekli olması dolayısıyla vazgeçmeden tüm kanallardan destek çağrısına devam etti.

En sonunda velilerinden ve yerel yönetimlerden aldığı destekle ağaç evi inşa eden ve bu ağaç evi bir kütüphaneye dönüştüren Rumeysa öğretmen, terasında kahvaltı yaptıkları, üşüdüklerinde içinde ısındıkları ağaç evdeki kitapların öğrencilerinin bir sonraki hayaline ilham olmasını ümit ediyor.

Kendi binasındaki sınıfları ve her boş alanı dönüştüren Rumeysa Çevlik, ilkokul öğrencilerinin de faydalanabileceği Matematik Atölyesi, Uzay Bilim Atölyesi ve Atatürk Müzik, Sanat, Spor Atölyesi oluşturdu. Çevlik, bunlar haricinde kültürel etkinliklere her zaman ulaşamayan öğrencileri için şehirde bir çocuk konseri gerçekleşmesini sağlayarak tüm köy okullarını davet etti.

Her fırsatı ve alanı yenilikçi bir öğrenme ortamına dönüştüren Rumeysa öğretmen, yaptığı çalışmalarla hem çocukların okula daha istekli gelmelerini sağlıyor hem de çocukların merak duygularını sınırsızca yaşamasını sağlıyor.

Aynı zamanda meslektaşlarını oluşturduğu öğrenme ortamları ve müfredatları kendi okullarında uygulaması için teşvik ediyor, onlara rehberlik ediyor. Velilerinin de bu çalışmalara dahil olmasını sağlayan Rumeysa Çevlik, doğal şartlarda, basit çözümlerle nitelikli okul öncesi eğitimi sunabilmek için öğrenme ortamlarını dönüştürmeye devam ederek öğrencilerinin hayatında fark yaratıyor.

Hem öğrencilerinin okula ilgisini hem de merak duygusunu artırıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Rumeysa öğretmenin çalışmalarının, öğrencilerinin merak duygularını artırmak ve yenilikçi öğrenme ortamlarında eğitim görmelerini sağlamak açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanlarından Rumeysa Çevlik, öğrencilerinin uygun şartlarda eğitim alamadığını görünce bu durumu, örnek olacak bir hikâyeye çevirdi. Öğrencilerinin hayallerini dinleyen Rumeysa öğretmen, çocukların okula ve derslere daha istekli gelmelerini sağlayan, aynı zamanda doğa sevgisini aşılayan öğrenme modeliyle öğrencilerin hayatında büyük bir fark yarattı. Kendisi şikayet etmek yerine harekete geçti. Öğrencilere yönelik sıfır maliyetle hayata geçirdiği açık hava sınıfı ve ağaç evin yanı sıra kurduğu atölyelerle çocukların yenilikçi öğrenme ortamlarından yararlanmasını sağlıyor.

Yaptığı bu kıymetli çalışmalar hem öğrencilerinin okula ilgisini hem de merak duygusunu artırıyor. Topluma ve meslektaşlarına örnek olan Rumeysa öğretmeni gönülden tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak, kendisine ve öğrencilerinin hayallerini gerçeğe çeviren bu öğrenme ortamı modeline destek vermekten ötürü büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rumeysa öğretmenin başardıklarından herkesin ilham almasını arzu ediyoruz.'