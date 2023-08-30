Haber: Mert Osman Erman

Serebrianskyi ormanı alev alıyor. İlk başta, hafif bir rüzgar esintisinde, çam ağaçları arasında odun dumanının hafif kokusu. 1. Özel Amaçlı Bohun Tugayı'ndan üç adam zırhlı bir Humvee'ye binerken, uzakta topçu seslerini duyarsınız.

Tugayın basın yetkilisi Taras daha önce bize uyarıda bulunmuştu: "Orada Verdun gibi." Birinci Dünya Savaşı'nın savaş alanlarına bir gönderme.

Büyüleyici orman, Lyman şehrinin doğusunda yer alıyor. Burası ve Kupiansk şehrine kadar uzanıyor ve Ruslar son haftalarda mütevazı kazanımlar elde etti. Ancak Ukrayna'nın doğu kuvvetlerinin komutanına göre tehdit oldukça büyük.

Geçtiğimiz hafta General Oleksandr Syrskyi sosyal medyada Rus kuvvetlerinin doğuda yeniden gruplandığını uyardı. Rusya'nın 100 bin askeri ve dokuzyüzden fazla tankı bu bölgede topladığını iddia ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda kontrolünü sağlamlaştırmayı amaçlıyor, burada Ukraynalı güçlerin Eylül 2021'de geri aldığı toprakların çoğunu ele geçirdi. Moskova'nın belirttiği savaş amacı, Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşan Donbas'ın "kurtarılması"dır. Ancak daha büyük insan gücü ile Kiev ülkenin güneyinde ayrı bir taarruzla savaşırken Ukrayna'nın kaynaklarını da gerilendirmeye çalışıyor.

Humvee daha derinlere ormanlara doğru sürdükçe, toprak yolların üzerinde büyük dumandan oluşan ateşe dair işaretler var - bazıları ayakta yanıyor, diğerleri ise artık kararmış gövdeleri çökmüş bir şekilde ağır çöküntü yaratıyor.

Topçu atışlarından gelen toz ve duman, aracın üstündeki topçu kulesinden içeri doluyor. Tabur komutanı, takma adı "Speaker" olan, yolun ilerisine ve gökyüzüne sıkı sıkıya odaklanmış bir şekilde ön koltukta oturuyor - kırık camlı zorlanmış ön camın izin verdiği kadarıyla.

"Bu [hasar], bu sabah bir topçu saldırısıydı, belki birkaç saat önce - görüyorsun, hala yanıyor," dedi.

Speaker, yıllardır Rusya ve vekilleriyle savaşıyor - 2014 yılında Donbas'ta başladı. Tek ara verdiği zaman, geçen Eylül ayında eline vurulduğunda bir ay hastanede geçirdi.

Arabada neredeyse kelimenin hiçbirini söylemiyor ve radyo iletişimini minimumda tutuyorlar.

Önceki Rus roket saldırıları ağaç örtüsünü yok etti, toprağı ve yolu açığa çıkardı. Askerler açıkta kaldı ve Humvee - ve önünde liderlik eden bir kamyonet - büyük bulutlar halinde toz ve kumları havaya karıştırarak geç saatlere kadar gökyüzüne çıkarıyor.

Sürücü - "Muhasebeci" takma adıyla - direksiyonu sıkıca kavrar ve Humvee'nin motoru yolun çukur ve dönemeçlerinde çabalar. Kaskı merkez konsolunun üzerinde yuvarlanıyor, dudaklarının arasında sallanan bir sigara ile 50 kalibrelik tabancayı kullanan "Öğrenci" - araçta elinde.

Sürüşün 40 dakikasından sonra, Humvee'nin hemen önünde bir ateş topu patlar. Öğrenci aracın kabiniye düşer ve zarar görüp görmediğini sorarım. Tamam işareti yapar.

Yolun ortasında bir kamyonet ile Humvee arasına düşen bir kamikaze insansız hava aracı tarafından vurulduğunu, bizi bir metreyle kaçırdığını söyler. Bizim pozisyonumuzu Ruslara bildirme ihtimali olan toz bulutumuz, muhtemelen hedeflerini bulanıklıyla kapladı.

Speaker, gökyüzünde iki drone olduğunu söyler. Bir tanesi gözetim için, diğeri saldırı için. Başka bir toprak yolda aşağıya doğru giderken, yol kenarında başka bir Humvee'nin yanmış kalıntıları - zırhı geniş açılan ve kulesi giden - başka bir saldırının kurbanı yatıyor.

Bir hafta önce, Speaker açıklıyor, bir askerleri daha bir kamikaze drone'un tugayın araçlarından birini daha yok ettiği sırada öldü ve üçü yaralandı.

Ukrayna, çatışmanın başlangıcında silahla donatılmış dronlarda avantaj sağladı, ancak Rus drone taktikleri ve teknolojisinin ilerlemeleri tarafından giderek zorlan

ıyor. Rusya şimdi ikili olarak avlanan ve lazer hedeflemeyi kullanarak hedeflerine saldıran dronlara sahip - birçok Ukraynalı komutanın cephe boyunca ilerlerken hayat kaybettiği bir gelişme.

Üssünde Speaker daha fazla açıklama yapar. "Son iki haftada, dronlar daha fazla saldırıyor. Çünkü Ruslar, dron operatörlerini eğitiyorlar ve bu, onlarla savaşmanın zorlaştığı anlamına geliyor."

Elbette askerlerin zırh avantajı vardır. Sivil vatandaşlar ise yoktur. Ve Kupiansk etrafında - Ukrayna'nın geçen Eylül ayında geri aldığı şehir - Rus silahları yine insanların evlerini bombalıyor. Onlarca kasaba ve köy için tahliye emirleri verilmiştir.

Güvenliğe insanları taşımada yardımcı olan, "Ben Kurtuldum" adlı yardım kuruluşuyla gönüllü olan Artur Vynohradov'dur. Sözler tişörtünde yazılıdır ve çift anlam taşır. Grup, eski bağımlıların üç eski kamyonetlerini tehlikede olan köylere sürdüğü bir gruptur. Savaşın başlamasından bu yana 17 bin kişiyi kurtardıklarını söylüyorlar. Bu ayın başlarında tanıştığımızda önceki iki gün boyunca üç yüz kişiyi getirdiklerini söylediler.

"Hala çocukları götürmeye devam ediyoruz," dedi. "Tahliye için öncelik çocuklardır."

Bir kamyonetin arka koltuğunda, annesi Tetiana tarafından kucaklanan beş aylık Sofiia bulunuyor. Mahalleleri o sabah bombardımana tutuldu.

"Burada yaşamak çok korkutucu. [Çocuklarımı korumak için] gitmem gerekiyor," dedi. Sofiia'nın başını öperken.

Onların yanında artık doldurulmuş kamyonette adını vermek istemeyen büyük babası var. "Bu sabah burada ikiden sonra 36 krater saydık... Korkunç bir manzara," dedi. "Bir yatakta oturuyordum, birden masanın altında buldum kendimi. [Patlama] dalgası beni yatağın üzerinden attı."

Buradaki insanlar zaten altı ay boyunca Rus işgali altında yaşadılar ve birçoğu bunu tekrar etmek istemiyor. 72 yaşındaki Antonina Semenivna, şu an için burada kalmayı riske atmaya hazır olduğunu söylüyor.

"Dün bir bomba patladı," dedi. "Bir uçak gibi ses çıkardığını düşündük, ama sonra bir patlama oldu. [Ukrayna askerleri] onları kovalayabilseydi. Ama burada sürekli sürünüyorlar ve sürünüyorlar ve sürünüyorlar."

Lyman'dan Kupiansk'a uzanan cephe boyunca Rusya'nın kazançları fazla değil - henüz.

Ancak Antonina ve komşuları için her şeyi ifade eder. Ukraynalı ailelerin tekrar ayrılmasıyla sona eren savaş trajedisinin tekrarı.