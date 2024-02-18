Moskova

Navalnıy'ın Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın cesedinin incelenmek üzere Rusya'nın Salehard kentine ulaştırıldığına dair cezaevinden bilgi verildiğini aktardı.

Cesedin ailesine henüz teslim edilmediğini vurgulayan Yarmış, "Navalnıy'ın annesi ve avukatı, Salehard kentindeki morga gitti. Ancak onlara Aleksey'in cesedinin morgda olmadığı söylendi." ifadelerini kullandı.

Yarmış, Navalnıy'ın avukatlarına Rusya Soruşturma Komitesinden cesedin bulunduğu yer ve incelenme süreciyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler aktarıldığını ileri sürdü.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy’ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.